DEBAT: Bekymrende mange ansatte vil ikke vaccineres

Sydkysten - 28. januar 2021 kl. 12:36 Af Peter Møller Seniorrådsformand Kontakt redaktionen

debaT: På Seniorrådsmødet i Ishøj afholdt den 26.1. drøftede vi vaccinationssituationen af personalet på plejecenter Kærbo.

Vi er bekymrede! Vi er meget bekymrede over, at dele af personalet ikke ønsker at blive vaccineret. Når man har valgt et job som bl.a. sosu-hjælper, har man samtidig valgt et job, hvor det drejer sig om at passe på vores ældre og syge. Man er med andre ord dem der er allermest og i allernærmeste kontakt med den mest sårbare gruppe mennesker.

Det er ikke i orden at 14 ud af 40 ansatte der var på job den 27.12. valgte at sige nej til vaccinen - det er hele 35%!

En af de ansatte der valgte vaccinen fra, begrunder det med, at "man hører på meget på Facebook. Man bliver jo helt bange, når man ser personer, der er ved at få hjertestop og nogen, der får kramper. Det er sådan nogle ting, der gjorde mig bange. Derfor tænkte jeg, at jeg hellere lige ville vente og se tiden an".

I ugerne efter den ansatte havde sagt nej til vaccinen, opsøgte hun viden ved blandt andet at tale med sin egen læge - og endte med at skifte mening.

"Nu tænker jeg - bare jeg havde taget den. For nu har jeg talt med min læge, og jeg kan se her på Kærbo, at de ældre har det fint efter vaccinationen", har hun fortalt til TV2 Lorry.

Fremadrettet må vi på det kraftigste opfordre den del af personalet til at gøre det i omvendt rækkefølge, altså tal med lægen først, og læg så arm til prikket, når det bliver tilbudt!