DAGBLADET blev smidt ud fra valglokale

Af Janus Spøhr

Da DAGBLADETs journalist var ude på valgstedet på Arenaskolen i morges, blev han mødt med en besked om, at han ikke måtte tale med borgerne, der havde afgivet deres stemme, og samtidig fik han at vide, at han ikke måtte tage billeder indenfor af de valgforordnede på stedet, som dog sagde det i en pæn tone, med den begrundelse, at der ikke var nogen aftale med kommunikationsafdelingen i Greve Kommune. Kommunikationsafdelingen har senere henvist til, at det er de valgforordnede, som bestemmer på stedet. Noget lignende fik Casper Suk Thorlacius, der er journalist på Frederiksborg Amts Avis, besked på tirsdag, men her har både borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), og sekretariatschef Merete Pagter beklaget.