Den 17. marts kan man igen komme ud at cykle med andre interesserede. Pressefoto

Cykleklub klar til ny sæson

Foråret er på vej, cyklerne er tjekket og vi er en gruppe aktive pensionister, som holder sig i form samtidigt med, at vi nyder naturen og fællesskabet. Cykelmotion er en vigtig del af vores hverdag, hvor vi kommer ud og opleve naturen i Greve og omegn.

Vi kører på almindelige cykler og i almindeligt tøj - det er ikke nødvendigt med dyre cykler og stramt tøj, ej heller 100 km. i hurtigt tempo - men man skal være indstillet på at træde i pedalerne - også på el-cykel.

Vi mødes og slutter ved Greve Borgerhus - den 17. marts starter vi kl. 13.00 og formentligt fra midt i maj cykler vi kun kl. 18.00, altid med 1 - 2 pauser, hvor vi har kaffe/vand eller andet med i cykelkurven. Efter ca. et par timer er vi tilbage efter en dejlig cykeltur i Greve og omegn.

I løbet af sæsonen har vi 3-4 gange lidt længere cykelture om onsdagen, hvor vi tager madpakker med - og vi stiler mod at køre 1-2 søndage, hvor målet er en kulturel oplevelse.

Vi plejer at have medlemsmøde den sidste onsdag i hver måned, hvor vi planlægger turene, men grundet Corona-reglerne var det ikke muligt sidste år, så vi må se hvordan vi finder ud af det i år, meget ændres i sidste øjeblik.

Hvert medlem får efterfølgende en liste over turenes mål og ca. antal km.

Vi har et dejligt sammenhold med plads til muntre drillerier og nogle skønne oplevelser, samtidig med at vi får frisk luft og motion.

Det er svært at have godt vejr og rygvind hele tiden, specielt når vi "kun" har 3 verdens-hjørner at cykle ud i, men vi aflyser aldrig en tur - man får altid noget specielt ud af en tur i ekstremt vejr og det er de ture, der bliver talt og grinet mest af i lang tid efter.