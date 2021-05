Cykeltyve taget på fersk gerning

Mandag ringede en handlekraftig borger til politiet, da han netop havde taget to udenlandske mænd på fersk gerning i at stjæle en cykel.

Den ene mand havde med en vinkelsliber skåret cyklens lås over, mens han sad på førersædet af en bil, så cyklen var i skjul. En mandlig passager var herefter steget ud af bilen og forsøgte at køre væk på cyklen.

En mand i 40´erne var på vej hjem fra arbejde, da han så de to mænds mistænkelige adfærd på lastbilholdepladsen ved Damagerskolen på Blågårdsvej i Greve. Han fandt tyveriet groft og ringede 112, mens han holdt øje med mændene. En patrulje blev hastigt sendt til stedet. Anmelderen besluttede at stoppe cykeltyven, da han cyklede væk, så han kørte efter manden og fik ham stoppet og tilbageholdt på Kirsebærhegnet. Kort efter ankom patruljen, som fik standset den anden cykeltyv, som befandt sig ved bilen. Politiet overtog tilbageholdelsen af manden ved cyklen. De to anholdte, en 22 og 23 år fra Litauen, blev sigtet for cykeltyveri i forening og taget med til politistationen, hvor de blev afhørt til sagen. Cyklen blev indbragt af politiet, som vil udlevere den til rette ejermand.