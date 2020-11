Cubansk stemning i Portalen

Los Cubraz, der indtager Portalens jazzscene lørdag 14. november, er et orkester, der virkelig kan deres son og salsa til fingerspidserne og med tre cubanere i bandet til at supplere de tre absolutte veteraner indenfor den danske verdensmusik - blandt andre tres-spilleren Jacob Rahbek. Den cubanske guitarist Lisandro Bienes og forsangeren Henri Benitez spiller også med Jorge Cordero, så man er i den grad i de bedste hænder. Los Cubraz spiller en koncert med fokus på son, bolero, cha cha cha - og måske en smule salsa. Los Cubraz planlægger en hyggelig eftermiddag med plads til at snakke, lytte og måske vippe med foden.