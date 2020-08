Se billedserie Greve Museum arbejder lige nu på en udstilling med titlen CoviDesign. På udstillingen vil museet udstille både danske og udenlandske tekstile håndarbejder, som er blevet til under corona-pandemien.

Covid19-kunst på museet

Sydkysten - 16. august 2020 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Museum arbejder lige nu på en udstilling med titlen CoviDesign. På udstillingen vil museet udstille både danske og udenlandske tekstile håndarbejder, som er blevet til under corona-pandemien. Hvis du vil være med til at udstille, så kan du stadig nå at være med.

Har du syet, strikket, broderet eller nørklet med tekstilt håndarbejde under corona-krisen? Så er du bestemt ikke den eneste. Siden marts hvor Danmark med ét lukkede ned, har garn- og hobbybutikker haft ekstra travlt, og kreativiteten har blomstret rundt omkring i hjemmene.

Mere tid derhjemme har medført, at mange begyndte at nørkle med håndarbejde - nogle endda for allerførste gang. Det er nu igen blevet muligt at gå på museum, og derfor har Greve Museum valgt at hylde denne kreativitet ved at udstille en masse corona-inspirerede håndarbejder. Udstillingen bliver vist fra den 28. november 2020 og frem til den 2. maj 2021.

For at udstillingen kan blive en realitet, har museet brug for værker til udstillingen. Museumsinspektør Kamilla Hjortkjær, som er ansvarlig for udstillingen, arbejder ud fra fire temaer, som på hver sin vis indrammer krisen. Hvis du kunne tænke dig at deltage, kan du gøre dette ved at frembringe et eller flere stykker tekstilt håndarbejde, som relaterer sig til disse temaer.

1. Coronavirus - den karakteristisk udseende virus.

2. Værnemidler og skilte - visirer, mundbind, handsker, håndsprit, sæbe, plexiglasvægge, streger på gulvet og skiltning på arbejdspladser og i det offentlige rum.

3. Nye vaner - både arbejdsvaner, fællesskaber og rutiner, som nu er ændret. Det kan være den hyppige håndvask, at vi hilser på nye måder uden kram og håndtryk, at vi holder afstand, arbejder hjemme med eller uden børn, holder online-møder og -fester og ikke mindst - at vi lader kreativiteten blomstre midt i al kedsomheden og isolationen.

4. Statements, ord og budskaber som denne coronatid har været med til at bringe frem.

Find broderinålen, strikkepindene, symaskinen, quiltenålen, kniplebrættet, væven eller hæklenålen frem og vær med.

Hvis du vil være med til at bidrage med et corona-håndarbejde, så tilmeld dig projektet via mail senest den 25. august 2020 til museumsinspektør Kamilla Hjortkjær på kmi@greve.dk eller på telefon 2240 7687.