Coronaindsats: Politiet holder stadig øje

Københavns Vestegns Politi fortsætter den ekstraordinære corona-indsats i Ishøj hen over weekenden og i den kommende uge.

Patruljerne er på gaden det meste af døgnet og særlig opmærksomme på steder, hvor mange mennesker søger hen - blandt andet i Bycentret, hvor en række forretninger har lov at holde åbent:

- Det er en fælles sag at få slået udbruddet ned - og jeg opfordrer alle til at gøre deres bedste i denne alvorlige situation: Hold afstand, sprit af, bliv testet og brug mundbind, hvor du skal, hvis du skal, siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

I de sidste uger har særlige corona-patruljer ført omkring 400 tilsyn i Ishøj med fokus på, om corona-reglerne bliver overholdt - fx forsamlinger over fem personer, restriktioner i forretningerne og bistand til butiksliv og offentlig transport om brug af mundbind.

Lokalpolitiet melder, at borgere og butikker i det store hele opfører sig fornuftigt og efterkommer restriktionerne, og at der generelt kun sjældent er grund til at skride ind.