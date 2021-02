Coronaindsats: Ledige og virksomheder får hjælpende hånd

Ledige får ekstra hjælp til jobsøgning under coronakrisen. Modelfoto

Sydkysten - 13. februar 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Antallet af ledige er steget markant i Greve Kommune som følge af coronakrisen.

Alligevel er der mange virksomheder i Greve, som har udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor sætter kommunen nu ind med en ny indsats, der skal få flere af de nye ledige over i de brancher, hvor der er brug for dem.

- Der er et stort potentiale for både at hjælpe ledige og de virksomheder, der holder hjulene i gang under nedlukningen og ovenikøbet vækster, så de har brug for flere hænder. Vi har derfor sat ind med ekstra kræfter i jobcentret, så vi kan få det stigende antal ledige ud på de virksomheder, der har brug for ekstra arbejdskraft, siger formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Morten Dahlin.

Helt konkret består den ekstra indsats af en såkaldt screening af de ledige. Ved screeningen bliver det blandt andet vurderet, om den ledige kan vende tilbage til tidligere job eller branche, eller om der er behov for om- eller opkvalificering, så de ledige kan få job i en branche, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Derudover holder jobcentret ugentlige workshops, som hjælper de nye ledige med at komme godt i gang med jobsøgningen. Det kan for eksempel være hjælp til at finde jobåbninger i brancher med mangel på arbejdskraft og vejledning om jobsøgningsstrategier.

Byrådet har i alt bevilget tre ekstra årsværk i 2021 til at styrke indsatsen for borgere, der er blevet ledige under coronakrisen.