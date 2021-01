Corona-tests i Vallensbæk i denne uge

Fra mandag den 11. januar til og med søndag den 17. januar fra klokken 10-16 har man igen mulighed for at blive testet i det mobile corona-testcenter i Vallensbæk. Man finder det ved Højrupgård - Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk.

Vær opmærksom på, at man skal medbringe sit sygesikringsbevis og også gerne sin tålmodighed og varmt tøj, da der kan opstå kø, og køen er udenfor. Man skal også huske at bære mundbind ved testcentret.

Det kan blive nødvendigt at lukke tidligere for tilgang til køen, da der ikke foretages tests efter kl. 16. Så kom tidligt, hvis du vil være sikker på at kunne blive testet.

Husk, at man også altid har mulighed for selv at booke en tid til test på et af de faste testcentre via coronaprover.dk.