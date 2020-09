Alexander og Emres essays er blevet udgivet i essaysamlingen ?CoronaEssays ? unge refleksioner fra en lockdown?. PR-foto

Corona stopper ikke vores tilbudsjagt

Sydkysten - 07. september 2020 kl. 06:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fredags udkom essaysamlingen "CoronaEssays - unge refleksioner fra en lockdown". Samlingen er resultatet af en række konkurrencer, hvor unge fra hele landet har kunnet indsende essays, digte, noveller og kortprosa om at være ung under corona-krisen. Kun de bedste skriv har fundet vej til samlingen, og blandt dem er to essays skrevet af Alexander Mitkas og Emre Bedir fra hhx-uddannelse på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.

Folk gik mere op i gode tilbud

De to klassekammerater, der begge bor i Ishøj, skrev deres essay i dansk-timerne, da de i foråret, ligesom resten af landets unge, var sendt hjem fra den daglige undervisning i klasselokalerne og i stedet modtog hjemmeundervisning. Det var de to unge mænds dansklærer, der opfordrede dem til at sende deres essays ind til konkurrencen.

For Emre har især hans fritidsjob givet anledning til refleksioner, som han har brugt i sit essay. Han arbejder i kasselinjen i en Føtex-butik, og netop detailbranchen var en af de brancher, der stadig var holdt åben, da krisen stod på sit værste. Her undrede han sig ofte over, at folk nogle gange gik mere op i småting end i den pandemi, der hærgede

- Det var lidt mærkeligt at se folk gå meget op i tilbud og priser, og at de kunne stå og brokke sig over småting i stedet for at tænke på pandemien, fortæller Emre.

Uddrag fra Emres essay:

"Det kan godt være, at vi er i en farlig tid med store fare for smitte, men corona kan ikke stoppe os danskere for et godt tilbud. Jeg skal nu sidde og råbe fra min kasse, at folk skal holde afstand, også selvom jasminris koster 10 kr."

Min hverdag blev taget fra mig

For Alexander var det især nedlukningen af det fitnesscenter, han går i, der påvirkede ham under corona-nedlukningen:

- Jeg træner normalt 5-6 gange om ugen og er meget fysisk aktiv, så meget af min hverdag blev taget fra mig. Jeg oplevede, at jeg blev mere doven og bare havde lyst til at ligge i sengen. Det var ikke en god følelse, fortæller Alexander. Derfor fokuserede han på risikoen for at få en depression i sit essay - her er et uddrag:

"Jeg begynder nogle gange at råbe og skrige, fordi jeg bare vil have, at den her forbandede virus skal stoppe."

- Jeg fik ikke selv en depression, så min essay var et mix af mine egne oplevelser og fiktion, forklarer Alexander.

Mest bange for at smitte andre

De to nybagte forfattere vendte tilbage til deres gymnasium i begyndelsen af august, hvor de startede på 2.g. Det var også her, at de fandt ud af, at deres essays var blevet udvalgt til udgivelsen, og det kom som en glædelig overraskelse.

- Det kom som et chok. Vi havde aldrig troet, at vi ville blive udgivet i en bog, så det er selvfølgelig stort, fortæller de samstemmende.

Ingen af dem har været smittet med Covid19, og det er heller ikke noget, de frygter i forhold til deres eget helbred. De har dog respekt for smittefaren, da de ikke ønsker at smitte andre.

- Jeg har en mormor, der bor hjemme hos os, så jeg har primært været bange for at få det, fordi jeg kunne smitte andre og især hende, fortæller Emre, der derfor, ligesom Alexander, tager sundhedsmyndighedernes anbefalinger omkring håndhygiejne, afstand osv. meget alvorligt, og så håber de begge, at der snart kommer en vaccine, så hverdagen kan blive helt normal igen.

CoronaEssays - unge refleksioner fra en lockdown kan købes på www.cafeen.net.