Dorthe Henriksen undrer sig over, at man er meget nidkære med at få coronatestet alle plejehjemsbeboerne, efter en ansat har været konstateret smittet - men de, der bor i ældreboligerne på samme matrikel, må klare det selv, hvilket har resulteret i, at nogen ikke er blevet testet. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona-smitte hos plejer: Beboerne i ældreboliger måtte selv sørge for test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-smitte hos plejer: Beboerne i ældreboliger måtte selv sørge for test

Sydkysten - 14. oktober 2020 kl. 09:41 Af Søren SChaadt Larsen Kontakt redaktionen

Beboerne i Ældreboligerne på Kærbo skulle selv sørge for at blive testet, da det blev konstateret, at en medarbejder på plejehjemmet havde corona.

Plejehjemmet blev i den forbindelse lukket ned for besøg, indtil alle beboerne på selve plejehjemmet og medarbejderne var blevet testet.

- Folk har haft besvær med at blive testet. Jeg kender flere i ældreboligerne, som ikke blev testet, forklarer Dorthe Henriksen som selv bor i en af ældreboligerne.

- Vi fik besked på, at vi skulle testes, og efterfølgende fik vi besked på, at vi selv skulle finde ud af at blive det, forklarer hun.

- De siger, at det er fordi, vi bor i egen bolig, når vi bor i ældreboliger. Men der er nogen, der er så handicappede, at det ikke er muligt for dem. Det er derfor, de bor i ældreboligerne, siger Dorthe Henriksen.

Hun nævner at nogen af dem, der for i ældreboligerne døjer med demens, at nogen er dårligt gående, og at nogen ikke kan benytte computere. Det er alt sammen årsager til, at det er mere besværligt eller umuligt for dem, at finde ud af, hvor de skal testes og derefter komme derhen.

Forskellige løsninger, men... Dorthe Henriksen tog sin el-scooter til Glashuset, hvor hun kunne blive testet, og hun melder om mange forskellige løsninger på problemet.

- Nogle andre delte en taxa. Men det kan alle ikke finde ud af, siger Dorthe Henriksen.

- En kontaktede sin læge, som sendte en testbil ud. Det vil jo blive dyrt, hvis de skal gøre det 35 gange, siger hun og understreger nødvendigheden af, at alle bliver testet.

- Og så er der nogen, som ikke blev testet, fortæller hun.

- Når nogen ikke bliver testet, så risikerer vi jo, at problemet bliver ved med at være der, siger Dorthe Henriksen.

Beboerne fra ældreboligerne ikke må besøge plejehjemmet, men Dorthe Henriksen forklarer, at nogle af plejerne både fungerer i ældreboligerne og plejeboligerne. Hun understreger i den forbindelse, at personalet gør alt, hvad de kan, for at komme smitten til livs:

- De bruger masker og visirer og alt det der, det skal de jo, når de hjælper os nu, forklarer Dorthe Henriksen.

Når beboerne i ældreboligerne er plejekrævende i et omfang, forstår Dorthe Henriksen ikke, at man så også sikrer, at de bliver testet. Hun har derfor også spurgt om det blandt de ansatte og ledelsen på Kærbo:

Hun er nået frem til, at fordi man i højere grad skal klare sig selv i ældreboligerne, og fordi der er tale om to forskellige kasser, som skal betale, så bliver det gjort op til beboerne i ældreboligerne selv at stå for at blive testet. Og det mener Dorthe Henriksen virker hovedløst:

- Jeg så nok lidt mærkelig ud i hovedet, da de sagde det. Og jeg forstår stadig ikke, at man ikke tester alle beboerne på Kærbo, når nu man er i gang med at teste, siger hun.

- Det er et problem Hun er ikke den eneste, der ser et problem i, at alle ikke bliver testet.

- Det er et problem, at ikke alle bliver testet, lyder det fra social- og sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen (S).

Når der opstår smitte på institutioner, eksempelvis blandt personalet på et plejecenter, vil Styrelsen for Patientsikkerhed orientere og rådgive kommunen om, hvordan man håndterer situationen. Testningen bliver udført af regionen og gennem aftaler med kommunen finder man ud af, hvem der skal testes.

- Umiddelbart er den kontrakt, vi har, at regionen tester plejehjemsbeboerne. Beboerne i ældreboligerne bor i egne boliger, også selvom de har bolig på Kærbo. Men de er ikke som sådan en del af plejehjemmet. Og de er ikke omfattet af den aftale, vi har med regionen om tests af beboerne i plejeboliger, siger Merete Amdisen.

Hun erkender, at der på den måde kan opstå et hul i den testning, som foregår på plejehjemmet.

- Vi har over 200 ældreboliger i kommunen, og tilbyder vi det et sted, bør vi i princippet tilbyde det alle steder og sådan en aftale er der ikke indgået med regionen, forklarer Merete Amdisen.

- Det kan synes firkantet, siger hun og fortæller, at hun nu vil forsøge, om ikke ældreboligerne på Kærbo kan komme ind under plejecentrets tests.

- Jeg har sat administrationen i gang med at finde ud af, om vi kan teste ældreboligbeboere, siger hun efter at have rådført sig med direktionen om sagen.