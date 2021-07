Corona-præget regnskab uden slinger

- Det er lykkedes at begå syv fejl i de to sager. Der er ikke oprettet integrationskontakt, hvor borgere med andet statsborgerskab får fortalt om muligheden for repatriering. Det er ikke tilfredsstillende under nogen omstændigheder. Det er heller ikke tilfredsstillende, at vi for et år siden, spurgte borgmesteren om lovgivningen på det her område. De skal have at vide, hver gang de møder det offentlige, at der er mulighed for hjemrejse. Og det sker ikke, lød det fra Kenneth Kristensen Berth, som var stærkt fortørnet over den del af revisionsrapporten.