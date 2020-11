Corona-kunst på Greve Museum

Dengang hele Danmark pludselig var på fornavn med Søren, Mette og Magnus? Da ord som samfundssind, hamstring, smittetryk og værnemidler var på alles læber? Og da den amerikanske præsident luftede idéen om, at man måske kunne angribe coronavirus ved at sprøjte et desinficerende middel ind i kroppen?