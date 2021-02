Send til din ven. X Artiklen: Corona-hjælp: Ishøj dropper byggesagsgebyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-hjælp: Ishøj dropper byggesagsgebyr

Sydkysten - 04. februar 2021 kl. 15:00 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Coronaen hærger stadig og for at sikre erhvervslivet de bedst mulige vilkår, undlader Ishøj Kommune fortsat at kræve byggesagsgebyr for virksomheder i første halvår af 2021.

Allerede sidste år fjernede kommunen gebyret i begyndelsen af april for at understøtte det lokale erhvervsliv, og tirsdag besluttede byrådet at videreføre ordningen endnu et halvt år.

Gebyret koster normalt 500 kroner per påbegyndt time i sagsbehandlingen, og det betød at ommunen fik 350.000 kroner mindre i indtægter i 2020. Forvaltningen formoder, at forlængelsen af ordningen kommer til koste yderligere 111.000 kroner.