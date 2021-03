Computer og udstyr stjålet fra anneks

En beboer i en villa på Pilevangen oplyste tirsdag, at han havde haft indbrud i sit anneks i baghaven. Døren til annekset var nemlig blevet opbrudt. Stjålne genstande: Grafikkort, Computer, Skærm, Mus, Tastatur.

En anden villa på Byager-

lunden i Tune har også haft indbrud, efter at et vindue til køkkenet blev knust. gerningspersonen var i soveværelset, kontoret, badeværelset og i et fjerde værelse.