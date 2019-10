Claus Redder Madsen har valgt at melde sig ud af Socialdemokratiet. Han fortsætter som løsgænger i Solrød Byråd. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Claus Redder fortsætter som løsgænger

Sydkysten - 28. oktober 2019

Claus Redder Madsen har valgt at blive løsgænger. Det sker efter uenigheder med den øvrige socialdemokratiske byrådsgruppe i Solrød i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2020-2023. Han underskrev budgetaftalen, og de tre øvrige socialdemokrater valgte at stå uden for

- Nu har jeg efterhånden sundet mig i tænkeboksen i en uges tid. Og med baggrund i det forløb, der har været siden sidste weekends afsluttende budgetforhandlinger i Solrød, har jeg besluttet mig, siger Claus Redder Madsen, som mandag sendte udmeldelsen til Socialdemokratiet.

Han nævner blandt andet nogle udmeldinger på Facebook, som han ikke ønsker at uddybe eller involvere sig i.

Claus Redder Madsen har været medlem af Socialdemokratiet i 30 år, og han har siddet i byrådet i Solrød for Socialdemokratiet i 14 år.

- Desværre er der internt så store forskelle i opfattelsen af, hvad der egentligt skete i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020, at jeg ikke anser et fremtidigt, konstruktivt samarbejde i den socialdemokratiske gruppe som en mulighed, forklarer Claus Redder Madsen og fortsætter:

- Jeg skal stadig "kunne se mig selv i spejlet" - i forhold til min troværdighed som "forhandlingspartner", i forhold til mit fortsatte byrådsarbejde og samarbejde med andre partier/lister. Og især i forhold til de mange borgere, som stemte på mig til KV17 og som forventer, at jeg blandt andet arbejder for "velfærdsforbedringer" til dem.

Claus Redder Madsen er ærgerlig over, at det kom så vidt, at det ikke var muligt at finde fælles fodslag med de øvrige i den socialdemokratiske byrådsgruppe, men han har det også sådan, at når der blev udtrykt mistillid, som den øvrige byrådsgruppe gjorde i forhold til ham, så må man tage konsekvensen af det. Det har han gjort med udmeldelsen.

- Jeg har efterfølgende meddelt borgmesteren, at jeg fortsætter mit arbejde i byrådsperioden frem mod kommunalvalget i 2021 som løsgænger, siger Claus Redder Madsen, som klart giver udtryk for, at han gerne vil være med til at præge udviklingen af Solrød mange år frem.

- Mit politiske hjerte brænder fortsat for et rødt og grønt Solrød med en god kernevelfærd, hvilket vil være mine pejlemærker i tiden, der kommer. Jeg har stadig lyst og energi til at være med til at udvikle Solrød i den retning, fortsætter Claus Redder Madsen.