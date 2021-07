Chimbo's spiller på havnen

Og ikke mindst fire hits: »Crazy Man Crazy«, »I Saw Her Standig There«, »Small Beer« og »Stuck In 64«.

De sidste to er skrevet af Colin Manley ex Remo Four og ex Swinging Blue Jeans, der døde i 1999.

»I Saw Her Standing There« er som bekendt et Beatles nummer, og i 1991 sørgede Colin Manley for at Sir Paul McCartney fik et eksemplar af Chimbo´s Revival singlen. Efter sigende syntes Paul at Chimbo´s Revival var et sjovt og selvironisk navn.