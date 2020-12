Send til din ven. X Artiklen: Chauffør kørte 19 timer på et døgn: Kan se frem til kæmpebøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chauffør kørte 19 timer på et døgn: Kan se frem til kæmpebøde

Sydkysten - 18. december 2020

Det endte med at blive en dyr omgang for en bulgarsk chauffør og virksomheden, han er ansat af, da chaufføren, en 52-årig mand, onsdag blev standset på Greve Main.

Her viste det sig, at chaufføren 11 gange på 28 dage havde kørt uden at isætte sit førerkort. Det kan være et tegn på, at man bevidst snyder med køre- og hviletiderne, lyder det i en pressemeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Derudover viste politiets undersøgelse, at chaufføren på et tidspunkt kun havde holdt tre timers hvil på en tur, hvor han minimum skulle have holdt ni. Det betød samtidig, at chaufføren havde kørt 19 timer på et døgn, hvor man maksimalt må køre ti.

Chaufføren og virksomheden kan derfor se frem til en bøde på over 200.000 kr. samlet, og chaufføren vil skulle møde i retten, da han står til ubetinget at miste retten til at køre i Danmark i seks måneder. Lastbilen er pt. tilbageholdt af Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi, indtil bøden er betalt.