Canadier synger ved cafégudstjeneste

Der er lagt op til en stor oplevelse, når Reg & Andreas kommer og deltager i Strandkirkens cafégudstjeneste på 1. søndag i advent klokken 19.00 med sange fra deres første fælles jule-CD, som er blevet indspillet i både Riga, Nashville og København. Man kan nærmest dufte julehyggen brede sig, når de synger "Chestnuts roasting on an open fire", og med store juleballader som "Mary Did You Know" og "O Holy Night" vil julens tema mærkes stærkere end nogensinde. Duoen har også nyere sange på repertoiret, for eksempel sangen "Almost There" af Michael W. Smith, og deres helt eget nyskrevne julehit "A Son Is Given".