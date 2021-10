Se billedserie PR-foto: Vallensbæk Kommune

Campus på Vallensbæk Skole bliver skolens nye kraftcenter

Det nye Campus på Vallensbæk Skole giver mulighed for fremvisninger, foredrag, klassesamlinger, præsentationer og meget mere og inviterer til kreativ og varieret undervisning.

Vallensbæk: Med høje hurra'er og strålende septembersol kunne borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, tirsdag klippe den røde snor sammen med 2.B, da Vallensbæk Skoles nye Campus blev indviet.

Det er skolens centrale bygning - det pædagogiske læringscenter - der er blevet bygget om til et tidssvarende og læringsoptimeret campus med eget auditorium.

- Med sine mange faciliteter og læringsrum inviterer Campus til kreativitet, innovation og fordybelse - ikke bare i skoletiden, men også efter skoletid. På den måde bliver skolen et centrum og læringsrum for alle, for uddannelse er noget, der foregår hele livet, sagde borgmester Henrik Rasmussen ved indvielsen.

Planen er nemlig, at auditoriet ud over at give skolen alternative undervisningsmuligheder, også bliver et tilbud til alle borgere i Vallensbæk. Indenfor den nærmeste fremtid vil det blive muligt at booke lokalet på lige fod med kommunes øvrige mødelokaler.

Mange læringsrum i ét

Ved indvielsen havde 7. årgang som nogle af de første fået lov til at tage Campus i brug, og eleverne havde spredt sig ud i de mange arbejdskroge, hvor de med stor koncentration arbejdede på forskellige opgaver.

Campus er inddelt med blandt andet hyggezoner, arbejdskroge og fordybelsesrum, der giver oplevelsen af at have mange læringsrum samlet i ét. Samtidig ønsker man at skabe en sammenhæng med skolens makerspace.

- Campus bliver et kraftcenter på skolen og et sted, der bobler af nysgerrighed, aktivitet og viden. Her får elever, pædagoger og lærere nogle ideelle rammer for at arbejde med varieret, kreativ og spændende undervisning, siger distriktsleder Emil Bonne Køhler.

I midten af biblioteket, hvor receptionen er placeret, er der åbnet op til kip, og dagslyset strømmer ind fra ovenlysvinduerne. Belysningen er særligt udvalgt til læsning og præsentation, og på væggene er der kommet masser af farve. Udenfor er der bygget en træterrasse, der både kan bruges i undervisningen og i frikvartererne. Campus har - som nævnt - også sit eget auditorium, der er udstyret med lydanlæg og en 98 tommer touchskærm. Auditoriet har plads til 80 personer.

Det er Kjær og Lassen, som har stået for ombygningen, mens KANT arkitekter har været bygherre-rådgiver. Selve ombygningen gik i gang i november sidste år.