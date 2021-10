Se billedserie Camilla Petersen er statsautoriseret fodterapeut og i juni slog hun dørene op for sin egen klinik i Strandcentret. Foto: Kenn Thomsen

Camilla og Rie har åbnet frisør og fodklinik i Strandcentret

Sydkysten - 20. oktober 2021 kl. 06:03 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det er helt tilfældigt, at de to kvinder, Camilla Petersen og Rie Frederiksen, med få måneders mellemrum har åbnet henholdsvis en fodklinik og en frisørsalon på Strandcentret Plejecenter.

Rie Frederiksen, der har 20 års erfaring som frisør, åbnede sin salon 1. april lige da det blev tilladt at åbne igen efter coronanedlukningerne.

- Efter 15 år i en salon på Frederiksberg havde jeg et par år væk fra faget, inden jeg åbnede på et plejehjem i København. Efter det ville jeg gerne ind på endnu et plejehjem, så da muligheden bød sig her i Strandcentret sprang jeg til, siger Rie Frederiksen.

Selvom salonen ligger i Strandcentret er den åben for alle, der har brug for at få trimmet lokkerne. Det samme gælder for Camilla Petersens klinik for fodterapi.

- Vi har oplevet mange, der tror, at vi kun er her for beboerne på Strandcentret, men alle er velkomne i salonen og klinikken. Vi lejer os bare ind her, men driver det selvstændigt, siger Camilla Petersen.

Hun blev færdiguddannet som statsautoriseret fodterapeut for tre år siden, og hun lejede sig efterfølgende ind i en klinik i Roskilde, hvor hun arbejdede side om side med to andre fodterapeuter.

- Jeg lært rigtig meget af de to, og det var fantastisk at kunne trække på deres store erfaring. De havde begge været fodterapeuter i mere end 20 år, siger Camilla Petersen, der inden hun tog uddannelsen som fodterapeut arbejdede som social- og sundhedsassistent i 10 år.

Få ordnet begge ender

Salonen og klinikken ligger dør om dør på Strandcentrets første sal, og fodterapeuten og frisøren håber derfor, at nogle kunder vælger at slå to fluer med et smæk og får ordnet både fødder og frisure, når de alligevel bevæger sig ind i plejecentret.

- Vi synes selv, det er oplagt, at de to ting bliver kombineret, så det håber vi også, at kunderne gør, siger Rie Frederiksen.

De to har kendt hinanden siden Camilla Petersen åbnede sin klinik i midten af juni, da hun ved et tilfælde fandt ud af, at den tidligere lejer af klinikken gik på pension. Og selvom de to beskæftiger sig med forskellige fag, så har de glæde af hinanden i hverdagen.

- Det er da rart, at man har en at tale med mellem aftalerne, når man som selvstændig ikke har kollegaer i salonen, siger Rie Frederiksen.

- Vi kommer rigtig godt ud af det med hinanden, og man er jo nok meget socialt anlagt, når man har valgt sådan nogle fag som vores, siger Camilla Petersen.

Frisørsalonen har åbent fra tirsdag til fredag, og Rie Frederiksen klipper både mænd og kvinder, børn og pensionister. Man kan bestille tid ved at ringe på 2625 9541.

Hvis man ikke har mulighed for at komme til salonen, så kører hun også ud og klipper kunderne mod et tillæg.

Det gør Camilla Petersen også, hvis det er fødderne der skal ordnes, men man kan også booke tid i klinikken, der er åben fra 9-15 mandag til fredag og ellers efter aftale. Det kan man gøre ved at ringe til Strandcentrets Fodterapi på 2810 9695.