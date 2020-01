Café, fællesspisning og dans

Se billedserie Café MorMor vil også byde på Dinner & Dance-arrangmenter den sidste lørdag i måneden. Anne og Jack danser gerne for. Foto: Helle Midskov

Sydkysten - 23. januar 2020 kl. 12:10 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anne Zuber og Jack Chmeis, som indtil november sidste år drev Café MorMor i Solrød Center, overtager Solrød Forsamlingshus og åbner Café MorMor & Catering den 6. februar.

- Vi har store planer med stedet her, og vi kommer til at knokle for at nå det, siger Jack Chmeis som det første, da vi tirsdag eftermiddag mødes i Solrød Forsamlingshus, hvor parret har fået lov til at låne nøglen, så de kan vise rundt. De overtager først forpagtningen af forsamlingshuset den 1. februar, og allerede den 6. februar slår de dørene op klokken 12.

- Jeg har været i genbrugsbutikken for at købe nogle af vores ting fra Café MorMor-tiden igen. De havde godt nok ikke oplevet i butikken før, at der var nogen, som kom og købte de samme ting to gange, griner Anne Zuber, som fortæller, at de har haft hovedparten af møblerne stående derhjemme i stuen og i garagen, men der var nogle ting, som der ikke var plads til.

Anne og Jack er både partnere, og har dannet par privat de seneste to og et halvt år. De har mange års erfaring i hotel- og restaurationsbranchen.

Det er kun godt to måneder siden, at Anne og Jack lukkede Café MorMor i Solrød Center. De lukkede cafeen, da de ikke kunne få de fælles åbningstider i centret til at hænge sammen med, at parret også gerne ville holde ferie, og at cafeen som udgangspunkt kun skulle være en tomandsvirksomhed. Men populær var cafeen, hvor mad, desserter og kager var lavet fra bunden. De havde oparbejdet en meget stor kundekreds, så inden de lukkede, havde de en masse lapper papir med adresser på kunder, som ønskede at få at vide, når de åbnede igen et eller andet sted. De tidligere kunder skrev, når det hørte om lokaler, som var ledige. Det var da også et praj fra nogle af de faste kunder, der var årsag til, at Anne og Jack tidligt fik at vide, at det var en mulighed at forpagte Solrød Forsamlingshus, hvor de nu åbner Café MorMor & Catering I/S .

- Vi vidste - efter de bare 14 måneder med Café MorMor - at vi gerne ville blive her i området. Vi håber også, at vi kan blive en del af lokalmiljøet her i landsbyen, forklarer Anne Zuber, som fortæller, at der blandt andet på grund af de mange lapper, allerede er 45, der har booket bord på åbningsdagen, hvor de holder fællesspisning klokken 18.

Flere tiltag

- Vi holder fast i, at forsamlingshuset fortsat vil rumme mulighed for, at man kan holde alle livets fester her som barnedåb og bryllup, og vi har plads til selskaber på op til 120. Man kan booke alle ugens dage, fortæller Jack, og han håber også, at mange vil benytte forsamlingshuset, når der skal holdes forskellige foredrag, sammenkomster, erhvervsarrangementer med videre.

- Vi har allerede det første arrangement på plads, supplerer Anne, som den anden dag havde fået en henvendelse fra en instruktør, som skulle demonstrere græsrobotter for montører og havde brug for et lokale med trægulv.

Derudover er der mange nye tiltag på vej, først og fremmest kan borgerne se frem til, at der bliver åbnet café i første omgang tre dage om ugen i en del af forsamlingshuset, og den bliver helt som man kender Café MorMor.

- Vi begynder med at åbne cafeen torsdag, fredag og lørdag. Torsdag bliver det fra 12 til 17, hvor vi satser en del på frokostservering, fredag tager vi hele pakken med åbent fra 12 og frem til 21, og lørdag bliver det aften med åbent fra 17 til 21, forklarer Anne, som på samme måde som i Café MorMor vil tage sig af kunderne i cafeen, og Jack, som er kok, vil stå for at lave maden.

Jack fortæller, at maden, som bliver serveret i den nye café og til de øvrige arrangementer i forsamlingshuset, vil være den samme standard, som man kender fra cafeen i centret, som nu blot rykker ud på Solrød Byvej 14.

- Vi forventer, at vi fast vil køre med et par forretter og seks hovedretter som udgangspunkt, fortæller han, som forklarer, at der hver den første torsdag vil være fællesspisning i cafeen, og det er det første nye tiltag, som de tager hul på - allerede på åbningsdagen. Et andet tiltag vil være Dinner & Dance, som vil løbe af stablen den sidste lørdag i måneden.

Tid til dans Her bliver det en mulighed for gæsterne at kombinere en aften i byen med god mad med muligheden for også at danse. Hvis man er lidt usikker på grundtrinnene eller det er alt for længe siden, at man sidst har taget en svingom, så kan man ved Dinner & Dance arrangementerne glæde sig over, at Anne vil instruere lidt først.

- Jeg er helt sikker på, at det bliver godt, sjovt og hyggeligt, siger Anne, der sammen med Jack fra tid til anden har danset for gæsterne i Café MorMor, når stemningen har været til det.

- Vi snupper gerne en tango eller bare en anden dans. Vi tror og håber, at det med at gå ud at spise og så have mulighed for at danse lidt vil falde i gæsterne smag.

Det initiativrige par har endnu flere tiltag i støbeskeen, men nu begynder de med disse.

Café MorMor & Catering åbner torsdag den 6. februar klokken 12 på Solrød Byvej 14.

