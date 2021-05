Kim Sunesen? er klar til at bestige højden på Mount Everest til fordel for indlagte børn. Foto: Børneulykkes-fonden.

Byrådspolitiker går i højden til fordel for Legeheltene

Sydkysten - 26. maj 2021 kl. 17:07 Kontakt redaktionen

Kim Sunesen fra Solrød vil estige højden på Mount Everest til arrangementet CopenEverest, som er en del af Børneulykkesfondens initiativ Adventure for Charity. Formålet er at samle midler ind til Legeheltene.

Den 29. maj 2021 giver et hold sig i kast med, individuelt eller som team, at bestige højden på verdens højeste bjerg på blot 12 timer - lige midt i København. Her skal Kim Sunesen, som også er byrådspolitiker i Solrød, indsamle midler til Børneulykkesfonden og Legeheltene, der skaber aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark og giver dem et frirum fra sygdom.

Forude for deltagerne venter flere tusinde højdemeter, som skal bestiges i smukke omgivelser på CopenHill i København. Den 85 meter høje bygning skaber et bjerg af muligheder, som skal gøre oplevelsen autentisk. Gennem stisystemer, trapper og krogede ruter bliver deltagerne guidet til tops gennem et grønt naturlandskab midt i København. En rute der viser sig at kræve både viljestyrke og en god portion benarbejde for at nå til tops.

Forinden har Kim Sunesen derfor gennemgået et ambitiøst og målrettet træningsprogram for at opbygge styrke til dagens udfordring.

- Jeg glæder mig meget til at prøve kræfter med Mount Everests højde til CopenEverest. Det er et unikt arrangement, og jeg er sikker på, det bliver en oplevelse udover det sædvanlige, som kræver både hårdt arbejde og masser af holdånd. Men vi gør det for en god sag - nemlig Legeheltene, som gør en kæmpe forskel for indlagte børn hver eneste dag, fortæller Kim Sunesen.

Deltagernes indsamling til Børneulykkesfonden og Legeheltene foregår bl.a. via en række indsamlingsevents og donationer fra virksomheder. Derudover er det muligt for venner, familie og virksomheder at blive "højdemetersponsor" ved at donere et beløb for hver højdemeter, som Kim Sunesen bestiger.