Byrådsmøde i Solrød holdes over Skype.

Artiklen: Byrådsmødet i Solrød bliver afholdt over Skype

Byrådsmødet i Solrød bliver afholdt over Skype

Mandag den 30. marts 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmøde i Solrød Kommune, det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.