Jari Due Jessen blev valgt ind i Greves byråd for tre år siden og genopstiller. Han kan ikke finde tiden til det og efterlyser, at politikerne kigger længere frem, end tilfældet er i dag. Arkivfoto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Byrådsmedlem savner bedre samarbejde og flere visioner

Sydkysten - 22. marts 2021 kl. 09:39 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Spændende, lærerigt, interessant og benhårdt. Det er de ord, som Jari Due Jessen bruger om de første tre år i byrådet i Greve. Her har han fået en større forståelse for, hvordan processerne fungerer i en kommune og samtidig et større indblik i, hvor langt der kan være fra idé til handling.

Økonomi og struktur spiller en vigtig rolle i byrådsarbejdet. Derudover kræver det et flertal, før man for alvor kam rykke på tingene, og det har Socialdemokratiet ikke.

- Det har overrasket mig, hvor svært det er at få gennemført politiske tiltag. Vi holder mange møder og bruger meget tid på brandslukning. Jeg savner, at der er plads til at kigge flere år frem og få nogle flere visioner for kommunens udvikling diskuteret. Det kræver tålmodighed at sidde i byrådet, siger Jari Due Jessen.

Han nævner, at der ofte kommer uventede sager, der skal tages stilling til hurtigt, og som gør planlægningen svær. Til gengæld er han glad for at have muligheden for at dreje tingene i den retning, som han mener er den rigtige.

Mange sider

Der skal være mere plads til at tænke strategisk over Greve Kommunes fremtidige udvikling, lyder det fra Jari Due Jessen. Han forlod for nylig skole- og børneudvalget og har valgt ikke at stille op igen, fordi han ikke har de tidsmæssige ressourcer til at få det politiske arbejde til at gå hånd i hånd med familie- og arbejdslivet.

- I starten forsøgte jeg at være med i alt, men det er ikke altid muligt. Der er mange sider, der skal læses. Jeg bruger 15 til 25 timer om ugen på det, så der har været nogle aftener, hvor jeg ikke har set min familie, og det skal man være opmærksom på, hvis man overvejer at stille op, siger han.

Bedre samarbejde

I løbet af de seneste tre år er samarbejdsklimaet mellem de 21 byrødder forbedre en smule, men der er stadig lang vej, mener han.

- Der er behov for, at man anerkender, at når der er en konflikt, er det vigtigt at holde fokus på samarbejdet, for det er det, politik handler om. Der er brug for en større respekt for hinanden, siger Jari Due Jessen.

Du nævner, at samarbejdet ikke fungerer så godt. Nogle vil mene, at det også er vigtigt at markere sig for at blive genvalgt, så er det ikke bare dig, der misforstår din rolle?

- Det handler om, at man går ind i lokalpolitik for at skabe en bedre kommune, og det er svært, hvis det vigtigste er at promovere sig selv. Hvis det overskygger at arbejde for kommunen, er jeg gået forkert, siger han.