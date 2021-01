Byrådsmedlem: - Lokale folkeafstemninger er ikke lig med mere demokrati

Kim Sunesen er ikke fortaler for lokale folkeafstemninger.

Sydkysten - 10. januar 2021 kl. 19:40 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Kim Sunesen (V) mener, det er på tide at tage livtag med holdningen, som kommer til udtryk på de sociale medier, om, at lokale folkeafstemninger er ensbetydende med mere demokrati for den enkelte borger.

Det er blandt andet udsigten til et stort transportcenter og udvidelse af biogasanlæg i kommunen, som flere har nævnt som mulige emner til en lokal folkeafstemning, og det er inden for de muligheder, som kommunen har til at holde en folkeafstemning. Det er nemlig muligt for eksempel at holde lokale folkeafstemninger om lukning af en skole, placering af et nyt plejehjem med mere.

- Ved første øjekast, så lyder det som en sympatisk ide at sende flere emner og sager til lokale folkeafstemninger.Det må jo være demokrati i fineste form, men det er nærmere populisme i sin værste form, siger byrådsmedlem Kim Sunesen og uddyber:

- Hvis vi skal sende alle store beslutninger til folkeafstemning, så sætter vi al udvikling i Solrød Kommune i stå. Det gør vi af den helt simple grund, at kun de borgere, som lige er berørt, ville engagere sig, siger han.

Kim Sunesen tager en nedslidt børnehave som eksempel. Skal den renoveres eller lukkes. Børnehaven kræver omfattende istandsættelse, og der er kapacitet nok i nærområdet til at optage børnene. Indstilling - Institutionen skal lukkes, hvilket giver meget god mening for fællesskabet.

- De borgere, som ville engagere sig i en sådan folkeafstemning, vil være forældre og ansatte omkring institutionen, og de vil gøre det med største ildhu.Folk, som ikke har nogen tilknytning eller pasningsbehov af børn, ville næppe engagere sig og dermed heller ikke stemme. Derfor bliver det en meget lille gruppe, uden repræsentativ forankring, som kommer til at bestemme. Og det er i hvert fald ikke demokrati efter min opfattelse, siger han.

Kim Sunesen mener også, at faren ved lokale folkeafstemninger er, at der ikke vil blive truffet en upopulær beslutning, tilpasset udgifter eller lavet en prioritering. Der vil reelt kun være tale om tilvalg og aldrig fravalg.

Det næste spørgsmål, som melder sig er naturligt nok, hvilke beslutninger er "store" og kræver afstemning, og hvilke kan overlades til byrådet. Skal lukning af en institution, en ny kommuneplan eller det årlige budget sendes ud til borgerne, og hvor ofte kan man sende borgerne til valgurnerne.

Kim Sunesen mener, det er de 19 byrådsmedlemmer, som vælges hvert fjerde år ved kommunalvalget, som skal træffe beslutninger om anvendelsen af skattekronerne på borgernes vegne.

- Man må forvente, at disse 19 medlemmer sætter sig ind i sagerne, og med afsæt i den politiske baggrund, de har, træffer beslutningerne for borgerne. Hvis man synes, at de gør det forkert, så stem på nogle andre - eller endnu bedre - meld dig ind i et parti og giv dit bidrag til at gøre det rigtige for dig, kommer det promte fra Kim Sunesen, som fortsætter:

- Jeg vil godt gå så langt som til at garantere, at ingen i det nuværende byråd sidder der for at chikanere borgerne. Langt de fleste gør det, fordi de brænder for deres lokalområde og vil være med til at udvikle og forbedre det. Det er ikke altid nemt, der skal træffes nogle møgbeslutninger, men vi forsøger at gøre det så godt, vi kan, på hele kommunens vegne, understreger han.

Skal man gribe til lokal folkeafstemning, så skal det være på så stort et spørgsmål som, hvis en kommunesammenlægning kom på tale, mener Sunesen.