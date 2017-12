Rasmus Ørvad Boné fra Konservative i Ishøj har endnu ikke taget stilling til, om han vil klage over den afgørelsen som et flertal i Ishøj Byråd traf om ikke at lave en ny fintælling af de stemmer, der blev afgivet ved kommunalvalget. Foto: Anders Dall

Byrådet afviste valgklage

Sydkysten - 12. december 2017

Der bliver ikke iværksat en ny fintælling af de stemmer, der blev afgivet ved kommunalvalget den 21. november. Det står klart, efter at Ishøj Byråd har behandlet den valgklage, som Rasmus Boné (K) havde fremsendt forud for byrådsmødet tirsdag den 5. december. Baggrunden for valgklagen skyldes, at der var et mandat, som på valgaftenen vippede frem og tilbage mellem Socialdemokratiet og Konservative. Efter valgaftenens første grovtælling af stemmerne tegnede der sig et billede af, at Socialdemokraterne fastholdt 11 mandater i byrådet, mens Konservative ikke stod til at komme ind. Det billede ændrede sig senere på valgnatten, hvor en ny optælling sendte de konservatives Rasmus Boné i byrådet på bekostning af et socialdemokratisk mandat - et mandat som svingede tilbage til Socialdemokratiet ved fintællingen den 22. november.

To fejl i optællingen på valgstedet i Strandgårdskolen var årsag til, at mandatet svingende frem og tilbage, og Rasmus Boné (K) ønskede derfor en ny omtælling af alle stemmer for at være sikker på, at der ikke var sket flere fejl med det in mente, at 20 stemmer viste sig at være afgørende for, at mandatet havnede i Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis valgforbund og ikke hos Venstre, Konservative og Liberal Alliances valgforbund.

Et spørgsmål om tillid Men på baggrund af en ekstra fintælling af stemmerne fra Strandgårdskolen dagen efter valget, der gav det samme resultat, og én fintælling af stemmerne fra de resterende fire valgsteder, som viste sig at være stabile, har et flertal i byrådet vurderet at en yderligere fintælling ikke vil føre til et nyt resultat samlet set. Det har derfor besluttet at afvise begæringen om en ny fintælling.

- Der er sådan set kun et spørgsmål her, og det er, har man tillid til, at dem der har talt stemmerne op har gjort det ordentligt, eller har man ikke tillid til det, og jeg har det sådan, at hvis man ikke har tillid til det, så nytter det jo ikke noget, at vi sætter byrådet til at beslutte at tælle det op igen med de samme mennesker, sagde Kasper Bjering (S) på tirsdagens byrådsmøde og uddybede:

- Så er der jo kun en ting der giver logisk mening, og det er, at vi siger, at vi har tillid til, at dem vi har sat til at tælle stemmerne op har gjort det ordenligt, og hvis klager ikke har tillid til det, må klager jo gå videre til en højere instans, så er vi nødt til at have en anden instans end Ishøj Byråd til at tage stilling til, om det her valg skal tælles op igen eller ej.

Få stemmer afgørende Forinden havde Ole Beckmann (V) og Ole Wedel Brandt (Ø) argumenteret for, hvorfor de gav deres støtte til en ny fintælling af stemmerne. Af sagsfremstillingen fremgår det, at de også fremsendte en begæring om en ny fintælling af stemmerne.

- Det er simpelthen så få stemmer, der skal flyttes, før det muligvis rykker et mandat fra et sted til et andet sted, og jeg synes, at vi som kommune ikke kan være bekendt ikke at være 100 procent sikre på, at vi har gjort vores arbejde ordentligt og ja, der var klart koks i optællingen på Strandgårdskolen, men vi kan ikke helt udelukke, om der har været mindre ting, der måske ikke er blevet fundet på andre valgsteder, sagde Ole Wedel Brandt (Ø).

På byrådsmødet uddybede kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen de to fejl i optællingen af stemmer på Strandgårdskolen på valgaftenen, som var årsag til, at mandatet svingede mellem socialdemokratiet og Konservative:

- Den fejl vi får indrapporteret fra Strandgårdskolen går på, at der sker to fejl. Man tæller ikke socialdemokraternes listestemmer med, og det er en fejl. Samtidig begås der en anden fejl ude på valgbordene, hvor brevstemmerne er blevet lagt med ud, og man tæller dem med to gange på en række af de her valgborde. De to fejl de ophæver næsten hinanden, og det er derfor, man ikke bliver opmærksom på, at der er to væsentlige fejl, sagde Kåre Svarre Jakobsen.

Sjusk Borgmester Ole Bjørstorp (S) kommenterede også på sagen, som han kaldte uheldig:

- Det kan desværre ske i kampens hede, og det er sent på aftenen, og da man fra kommunens side blev klar over det, blev der jo straks foretaget de fintællinger næste morgen, som rettede op på det her, så der er jo ikke skjult noget, men der er sjusket i det, sagde borgmesteren blandt andet og fortalte, at de socialdemokratiske stemmer var de stemmer, der var blevet talt mest op. Det skyldes, at fintællingen af alle stemmerne dagen efter valget viste, at der var to socialdemokratiske kandidater, der havde fået lige mange stemmer. Derfor besluttede valgbestyrelsen, at alle socialdemokratiske stemmer samt ugyldige stemmer skulle fintælles igen med det resultat, at en stemme flyttede fra den ene til den anden kandidat.

Byrådets beslutning kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren, og Rasmus Boné har i en mail til Lokalavisen Sydkysten oplyst, at han endnu ikke har taget stilling til, om han vil klage over afgørelsen.