På tirsdag behandler Ishøj Byråd en valgklage fra Det Konservative Folkeparti, der ønsker en omtælling af alle stemmerne ved kommunalvalget. Billedet her er fra valgnatten, hvor Rasmus Ørvad Boné (K) pludselig så ud til at få en plads i byrådet, efter en optællingsfejl på et valgsted havde rykket rundt på 110 stemmer. Ved fintællingen dagen efter svingede hans mandat tilbage til Socialdemokratiet. Arkivfoto: Anders Dall

Byråd skal afgøre K-ønske om omtælling af stemmerne

På valgaftenen blev han først dømt ude i mandatkampen, da stemmerne var talt op cirka klokken 22. Men en fejl i optællingen på Strandgårdskolen betød, at et socialdemokratisk mandat pludselig blev konservativt. På valgnatten forklarede kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen til avisen, at 110 stemmer fejlagtigt var blevet talt op som socialdemokratiske stemmer. Flere af de 110 stemmer viste sig i stedet at gå til blandt andet Venstre og Konservative, som dannede valgforbund, og det gav på det tidspunkt stemmer nok til at sende Rasmus Ørvad Boné i byrådet. Det scenarie holdt indtil dagen efter, hvor mandatet svingede tilbage til socialdemokratiet efter fintællingen af stemmerne.

Selv om stemmerne på Strandgårdskolen blev fintalt to gange dagen efter valget, så mener Det Konservative Folkeparti, at der er behov for en omtælling af stemmerne på alle fem valgsteder for at være sikker på, at der ikke er sket flere fejl, forklarer spidskandidaten. Rasmus Ørvad Boné fortæller desuden, at der også inden fintællingen onsdag blev fundet 110 listestemmer til Socialdemokratiet, som ikke var blevet talt med i første omgang.