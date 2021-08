Byråd politianmelder kommunaldirektør

Byrådet i Greve har netop på et ekstraordinært byrådsmøde besluttet at politianmelde den tidligere kommunaldirektør Claus Thykjær. Flertallet havde ellers i første omgang at gå videre med sagen til politiet.

Greves borgmester, Pernille Beckmann, oplyser, at sagen har ændret sig på det seneste.

‘Der er blevet skabt tvivl om, om kommunen forsøger at dække over noget. Intet kunne være mere forkert og ingen, slet ikke mig, kan leve med anklager om, at kommunen forsøger at dække over noget. Derfor indstillede jeg i dag til byrådet, at vi politianmelder den tidligere kommunaldirektør. Det har et enigt byråd nu besluttet at gøre. Politiet er den rette myndighed til at vurdere, om der er sket noget ulovligt og jeg har fuld tillid til, at det dygtige danske politi vil efterforske sagen og komme til bunds i det hele, udtaler hun og oplyser, at politiets efterforskning vil selvfølgelig også være afgørende for økonomien i den ingået fratrædelsesaftale.

Beslutningen kommer samtidig med, at den fungerende økonomidirektør i Greve Kommune Nanna Vestereng har sagt op. Hun blev ellers forfremmet for små to måneder siden, efter at hun forinden havde sagt sin stilling som vicedirektør i kommunen op. Ifølge vores oplysninger har hun været den primære ansvarlige for at rydde op i det økonomiske rod, som Claus Thykjærs bilagssag har efterladt kommunen med. Det er et arbejde, som hun roses for at være gået i gang med, lyder det udenfor citat.