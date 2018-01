Der er delte meninger om, at Ishøj Byråd har besluttet at sætte gang i en proces om at overdrage ejerskabet af Ishøj Fællesantenne til medlemmerne. Illustration: Ishøj Kommune

Byråd: Brugerne skal eje fællesantennen

Sydkysten - 29. januar 2018 kl. 18:54 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag i sidste uge gav Ishøj Byråd grønt lys til at starte en proces, hvor kommunen ikke længere skal eje Ishøj Fællesantenne, der leverer tv- og internet til 6.741 hustande. I stedet for at være på kommunale hænder sigter byrådet mod at overdrage ejerskabet til medlemmerne, så antenneforeningen i stedet bliver brugerejet.

- Vi må konstatere, at brugerne bedst ved, hvad brugerne vil have. Derfor giver det også mest mening, at brugerne selv sidder ved bordet, når vigtige beslutninger om Ishøj Fællesantenne skal træffes. Og heldigvis er byrådet enig i den betragtning, siger borgmester Ole Bjørstorp i en pressemeddelelse fra Ishøj Kommune.

Byrådet har endnu ikke lagt sig fast på, præcis hvornår og hvordan overdragelsen skal foregå, men kommunen jonglerer på nuværende tidspunkt med tre muligheder for en fremtidig konstruktion. Her kan Ishøj Fællesantenne enten blive en forening med egen brugerbestyrelse, koblet på en eksisterende forening eller blive delt op i mindre, lokale foreninger. Sikkert er det dog, at kommunen vil starte med at nedsætte et brugerråd med repræsentanter for fællesantennens medlemmer, som bliver inddraget i processen omkring det kommende forløb.

Timing Som Lokalavisen Sydkysten skrev den 16. januar, så har fællesantennen været gennem et turbulent halvår, hvor medlemmer har oplevet pixelerende tv og ustabilt internet. Desuden har rapporter kritiseret anlæggets tekniske tilstand og peget på en lav kundetilfredshed med Kabelplus. De overtog driften af fællesantennen fra YouSee den 1. juni sidste år og har en kontrakt med kommunen, der løber frem til den 31. maj 2021.

Flemming Bodin, der er formand for grundejerforeningen Traneparken, undrer sig over, hvorfor Ishøj Byråd netop nu beslutter at sætte gang i en proces, hvor ejerskabet af fællesantennen ikke længere skal hvile på kommunale hænder, men i stedet overgå til medlemmerne. Han mener, at tidspunktet for kommunens udmelding er uhensigtsmæssig set i lyset af de problemer, der har præget fællesantennens anlæg, siden Kabelplus overtog anlægget i sommer.

- Byrådet sender et signal om, at det gider de ikke have mere med at gøre. Enten skulle de have gjort det forud for koncessionsaftalen, ellers må de køre koncessionsaftalen ud og stå ved det, de har lavet, siger Flemming Bodin.

Knud Andersen, der er formand i grundejerforeningen Vibeholms Vænge, er heller ikke begejstret for byrådets beslutning. Han peger på, at byrådet er i gang med at kaste et ansvar fra sig og mener ikke, at tiden er inde til at gå i gang med en proces, hvor ejerskabet af fællesantennen skal på medlemmernes hænder.

- Umiddelbart synes jeg, at de skulle være opgaven voksen og gøre det arbejde færdigt, som de er begyndt på, siger Knud Andersen og påpeger, at han udtaler sig som privatperson og ikke på vegne af grundejerforeningen.

I boligforeningen AAB afd. 55 i Vejleåparken er afdelingsformand Wagn Jensen anderledes positiv overfor byrådets beslutning. Han hæfter sig ved, at en brugerejet antenneforening giver medlemmerne større mulighed for at sætte tv-pakker sammen, som flere vil være tilfredse med. Han ser det ikke som et problem, at kommunen nu vil trække sig fra ejerskabet et halvt år inde i kontakten med Kabelplus.

- Jeg tror, det er meget positivt, at byrådet gør de her ting. Når brugerne selv får lov at sidde med fingrene i maskinrummet, kommer der mere ro på, siger Wagn Jensen, der ikke lægger skjul på, at boligforeningen med sine 1711 lejligheder bør være repræsenteret i det brugerråd, som kommunen vil nedsætte.

Opgradering Frem til udgangen af februar er Kabelplus i gang med at lave en opgradering af antenneanlægget i netop Vejleågården, og den proces kører ifølge Wagn Jensen indtil videre upåklageligt.

Udviklingen med at modernisere anlægget er også noget, som Ishøj Kommune følger tæt. Planen er nemlig, at resten af antenneanlægget også skal moderniseres.

- De første meldinger fra Vejleåparken er positive. Og når vi har evalueret denne opgradering grundigt og dernæst fået hele anlægget moderniseret, vil vi få et mere velfungerende og tidssvarende anlæg. Det er særdeles vigtigt for mig, at vi sikrer, at alt bliver overleveret i ordentlig stand til brugerne, lyder det fra borgmester Ole Bjørstorp i pressemeddelelsen fra kommunen.