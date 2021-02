Byrådet, som mødtes online, besluttede at sende byggeriet på Industrivangen i høring, men flere medlemmer havde også en række anbefalinger til byggeriet - blandt andet at der skal være plads til flere cykler. Screendump

Byggeri på Industrivangen i høring

- Der var et problem vedrørende byggeprocenten. Der har man taget lidt af det grøn område på nabogrunden, forklarer formand for Teknik- og byggeudvalget, Poul Rikardt Jørgensen (DF).

- Jeg synes, det er lidt fattigt, at vi går ned på 1,5 cykelparkeringspladser per bolig, når vi i kommuneplanrammen har anført, at der skal være to pladser per 100 kvadratmeter bolig eller alternativt 2 pladser per bolig, lød det fra Ole Beckmann (V), som også ønskede nedgravede affaldsstationer.