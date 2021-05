Byggebranche løfter beskæftigelsen i Greve

- Vi glæder os meget over alle de nye job, som blev skabt i Greve Kommune i 2020. Ikke mindst fordi corona skabte svære betingelser for erhvervslivet, siger borgmester Pernille Beckmann (V).

- I Greve Kommune er vi kendt for at have en stærk bygge- og anlægssektor, så det er rigtig positivt, at den branche har været med til at løfte beskæftigelsen i en hård tid for erhvervslivet, lyder det fra Pernille Beckmann.