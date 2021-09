Se billedserie Bydelsmødrene fik deres diplomer af borgmester Ole Bjørstorp, hvorefter der blev fotograferet ivrigt af familier og venner. Foto: Søren Schaadt Larsen

Bydelsmødre fik deres diplomer: Klar til indsats

Socialt arbejde. 10 bydelsmødre har nu fået deres diplomer, godt to år efter arbejdet med indsatsen blev sat i gang.

Sydkysten - 29. september 2021

Ishøj: Agnes Mati Allo var stolt og havde taget hele sin familie med, da hun fik overrakt sit diplom, et badge og fik et håndtryk af borgmesteren, hvorefter hun officielt kan kalde sig bydelsmor.

- Jeg har mange ressourcer, og jeg vil gerne hjælpe andre kvinder. Jeg vil styrke andre kvinder til at være aktive i deres børns liv, så børnene ikke kommer ud i dårlige miljøer. De skal lære de gode ting, så de ikke kommer ud i kriminalitet, forklarer hun om, hvorfor hun er blevet en del af bydelsmødrene.

Borgmester Ole Bjørstorp kunne nemlig fortælle, at byrådet valgte at indføre bydelsmødre efter et skyderi, hvor en ung mand i september 2019 blev dræbt.

- Det var på den baggrund, at vi i byrådet valgte at arbejde videre med bydelsmødrene. Det er flot, det I gør - arbejder frivilligt og deler ud af jeres ressourcer, og hjælper med at bygge bro mellem kommunen og kvinderne, og at skabe netværk mellem kvinderne, lød det fra borgmesteren i sin tale til bydelsmødrene.

Bydelsmødrene arbejder frivilligt, og de skal hjælpe udsatte kvinder i Ishøjs boligområder.

- De skal blandt andet opsøge og snakke med kvinder. De skal støtte isolerede kvinder til at hjælpe sig selv. De skal hjælpe dem med at styrke sig selv og deres familie. Det skal de gøre ved at snakke med dem, og henvise til kommunens programmer og lytte til kvinderne, forklarer Gitte Mazza, som er Ishøj Kommunes koordinator for bydelsmødrene.

- Mange er bange for kommunen. De får at vide, hvis de kommer, så tager de børnene og alt muligt. Men sådan er det jo ikke. Vi skal sige, i Danmark er alle lige. Vi skal hjælpe dem ud af negativ social kontrol. Vi skal sende dem videre til kommunens aktiviteter, hvor de kan få hjælp, forklarer Agnes Mati Allo.

Agnes Mati Allo var selv på talerstolen sammen med Bilal Yildiz for at fortælle om deres uddannelse til bydelsmødre.

- Det er vigtigt, det her, fordi mange kvinder har brug for hjælp. Vi har mange unge, der er svigtet af familien. Her kan vi som bydelsmødre komme til hjælp. Jeg vil gøre mit bedste for at løfte familier og mødre, lød det fra Bilal Yildiz, da hun lidt nervøs holdt sin tale.

- Styrk en kvinde, og dermed styrk en familie og et samfund. Jeg vil støtte kvinderne i mit lokalområde, og være med til at skabe tryghed, lød det i talen fra Agnes Mati Allo.

For at varetage de opgaver er kvinderne blevet undervist i en lang række emner, som de kan få brug for i deres samtaler:

- Vi har haft 16 moduler med undervisning. Blandt andet i ligestilling, seksualitet, kvindeøkonomi, børns udvikling, den gode samtale, forklarer Nina Carstensen, der, ligesom Gitte Mazza, er koordinator for bydelsmødrene i Ishøj Kommune.

Egentligt var det meningen, at undervisningen skulle have taget tre måneder, men det endte med at tage mere end et år.

- I har klaret det så godt. Vi er glade for at kunne følge jer i den her proces, lød det fra koordinatorerne, da de holdt tale for de ti nye bydelsmødre.

Glæden over diplomerne var stor og kvindernes ansigter lyste af stolthed over deres nye status. Flere af kvinderne valgte til lejligheden at blive fotograferet sammen med borgmesteren, mens de stolte viste deres badges og diplomer frem.

Koordinatorerne kunne fortælle, at flere af kvinderne allerede var i gang med deres arbejde, ligesom de også har deltaget i en række af coronaindsatserne, hvor man har opsøgt folk for at få dem vaccineret. Derudover forklarede de, at man sandsynligvis vil uddanne flere bydelsmødre i den nærmeste fremtid.