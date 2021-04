Arkivfoto

Bycentret, Bilka og kommunen opfordrer: Handl alene

Sydkysten - 15. april 2021 kl. 16:35

IShøj: Formålet med opfordringen er at få sænket smittetallet i kommunen, så skoler, kulturinstitutioner og erhvervsliv kan åbne igen.

- Vi er den eneste kommune i landet, som stadig er ramt af nedlukninger, så det er altafgørende, at vi får nedbragt smittetallet i vores kommune. Vi har allerede iværksat en masse tiltag, men vi kan stadig gøre mere. Vi opfordrer derfor alle i Ishøj til at handle alene, når de besøger bycentret eller Bilka. På den måde kan vi mindske den fysiske kontakt og dermed smitterisikoen, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj.

Kunderne skal kunne færdes trygt

Tidligere har kommunen og bycentret bl.a. indført et nyt ordensreglement, som gav centervagterne bedre muligheder for at håndhæve brugen af mundbind i centret.

- Vi kan se, at vores tiltag har haft en effekt, men vi møder desværre fortsat kunder i centret, der ikke ønsker at respektere de gældende regler, og dette er til gene for centrets øvrige gæster. Vores vigtigste opgave lige nu er at sørge for, at kunderne kan færdes sikkert og trygt i centret," siger udtaler centermanager Torben Hemmingsen.

Ishøj By Center har blandt andet spritdispensere ved alle indgange, tydelig skiltning om færdslen i centret, coronavagter og særlige opfordringer til, at man skal passe på hinanden, når man færdes i centret.

Vagter opfordrer til at handle alene

Også Bilka har fortsat stort fokus på, at det i lighed med hidtil skal være sikkert og tryg at handle.

Varehuset har blandt andet 35 spritdispensere sat op både ved indgangen og rundt om i varehuset, ligesom kun hver anden kasselinje åben for at få spredt kunderne ud over flest mulige kvadratmeter. Samtidig er der afstandsmarkeringer, færdselsretning på gulvet samt en lang række øvrige sikkerhedsinitiativer.

- Den næste periode vil du blive mødt af en ekstra corona-vagt, hver dag fra kl. 17-23, som henstiller om brug af mundbind og opfordrer alle til at handle alene, hvilket vi også har opfordret til gennem hele perioden, så alle kan færdes sikkert i varehuset, udtaler varehuschef Martin Reinholdt