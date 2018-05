Se billedserie - Alt kan købes, siger Lena Grünberger lidt muntert om udvalget i livsstilsbutikken, der er dog en enkelt undtagelse, det er Marley. Den 10 måneder gamle cockerspaniel byder alle kunderne velkommen i butikken, og den er stolt over at være med ?mor? på arbejde. Foto: Helle Midskov

By Rockefeller er åbnet på strandvejen

Sydkysten - 24. maj 2018 kl. 10:11 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lena Grünberger har overtaget Walk In's lokaler på Solrød Strandvej og indrettet butik med tøj og interiør.

- Det er som at komme hjem, siger Lena Grünberger, om butikken på Solrød Strandvej 105, hvor hun torsdag slog dørene op til butikken By Rockefeller med tøj og interiør.

- Jeg havde for 10 år siden blomsterbutik i lokalerne her på Solrød Strandvej, så jeg får mit gamle butikslokale tilbage, og det er så dejligt. Da jeg helt tilfældigt hørte, at det var til leje igen, så ringede jeg med det samme til Susan (indehaveren af Walk In red.) og sagde, at jeg da gerne ville overtage tøjbutikken, fortæller Lena Grünberger.

Der skulle ikke de store overvejelser til for Lena, før hun slog til.

- Jeg er bare sådan en iværksætter. Jeg ved godt, at mange ville bruge måneder på at tænke, at så gør vi sådan og sådan. Jeg tænker, det kunne være spændende, og så gør jeg det, fortæller hun, som i forvejen har by Rockefeller i Rødovre Centrum og i Køge.

Lena er glad for igen at åbne butik i Solrød Strand, hvor hun også privat har boet de seneste 12 år. For fem år siden havde Lena også butik i Solrød Center, som hun netop lukkede til fordel for butikken i Rødovre. Denne gang har hun ikke nogen planer om at lukke nogen af de andre butikker, men glæder sig til at åbne den tredje butik med tøj og interiør.

- Jeg har altid været glad for at have butik i Solrød, og jeg synes faktisk, at det er en rasende lækker by med nogle dejlige mennesker og trofaste kunder, fortæller hun, om begrundelsen for igen at åbne butik i Solrød Strand.

Livsstilsbutik

Butikkerne i Rødovre og Køge har begge tøj til en bred kundegruppe. Det er tøj til kvinder i alderen 25 til 65 år, men de to butikker er meget forskellige på udvalg og tøjmærker, og sådan vil det også blive med butikken i Solrød.

- I Solrød kører vi videre med Walk In's gamle koncept med lækkerier fra Frankrig. Det har fungeret godt, og så krydrer vi det stille og roligt med nogle flere brands, forklarer hun.

By Rockefeller er meget mere end en tøjbutik, det er i høj grad en livsstilsbutik med masser af forskelligt interiør som krukker, plaider, puder, møbler og meget andet.

- Det er blandt andet interiør fra kendte mærker som Cosy Rose, By Living, C'est Bon. Ja, alt kan købes, og vi fornyer os hele tiden, fortæller Lena Grünberger, mens hun er ved at flytte en sort vitrine i glas og metal på plads, som skal bruges til at udstille nogle af de mange varer, men vitrinen kan også købes.

- Det meste kan købes, og har vi det ikke, så kan vi bestille, forklarer Lena Grünberger.

- Jeg vil selv være at finde i butikken et par dage om ugen, men jeg flyver og farer lidt rundt til alle butikkerne, hvor der er behov, siger hun, som fortæller, at Anette, som også har været ansat i Walk In, vil fortsætte i By Rockefeller, så der vil være et kendt ansigt for stamkunderne i det nu tidligere Walk In.

By Rockefeller vil fortsætte med de åbningstider, som Walk In havde. Der er åbent tirsdag til og med lørdag og lukket om mandagen.