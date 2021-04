Se billedserie Susanne Brøndumbo (th.) og Louise fra Fusion i Solrød Center er blevet meget mere digitalt indstillede under coronaepidemien, og det vil de fortsætte med at være.

Send til din ven. X Artiklen: Butik satsede på videosalg via Facebook: Solgte varer i Paris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butik satsede på videosalg via Facebook: Solgte varer i Paris

Sydkysten - 12. april 2021 kl. 13:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

»Godaften og velkommen til Fusions udsalg. Det er første gang, vi prøver, og vi er ikke vildt gode til det her, men vi gør det så godt, vi kan.«

Sådan lød det, da kvindetøjsbutikken Fusion i Solrød Center sendte live på Facebook for første gang den 6. januar. Butikkerne i hele landet var som bekendt lukket ned grundet coronaepidemien, og butiksindehaver Susanne Brøndumbo havde egentlig tænkt, at hun ville sende sin ansatte Louise hjem, efter at de havde afsat nogle dage til at gøre hovedrent.

En god, trofast kunde spurgte, om de ikke ville sælge deres tøj via deres Facebook-side i stedet for, og så fik de travlt i Fusion.

- Vi blev en smule nervøse, da vi skulle lukke ned, vores varer bliver hurtigt gamle, og vi risikerede at ligge inde med varer for mange tusinde kroner, så vi valgte at være kreative og kaste os i det, selvom vi ikke havde nogen erfaring med det. Onlinesalget er blevet en stor succes, siger Susanne Brøndumbo og fortæller, at der den første aften var 170, som fulgte med, og at mange købte noget.

»Er helt sikkert med igen - det er så skønt, at I gør det på denne måde, når det nu ikke kan være anderledes,« skrev en kunde efterfølgende.

»Super initiativ - gør det endelig igen,« skrev en anden ud af de godt 300 kommentarer, der rullede ind i løbet af de knapt 44 minutter.

Har haft travlt Susanne Brøndumbo var usikker på, om det var en god idé at lave onlinesalg, når butikken ikke har nogen webshop, men beslutningen blev at lave det én aften om ugen. Der kom så meget ros og så fint et salg, at aftenshoppingen på Facebook er bibeholdt.

- Vi er nået længere ud, end vi ellers ville have gjort. Vi har solgt til både Færøerne og Paris, siger butiksindehaveren med et smil, da avisen er på besøg i butikken.

Den er åben igen, og der er også kunder, som kigger og prøver tøj, da avisen er på vej, men det betyder ikke, at onlinesalget er droppet. Fremover er det planen, at den vil finde sted én gang om måneden. Onlinesalget har givet flere indtægter i kassen, end det havde været tilfældet, hvis butikken var lukket helt ned, men der har alt i alt været mindre salg, end der normalt havde været, hvis butikken havde været åben.

Webshop på vej Epidemien har været en øjenåbner for, hvor langt man kan nå ud ved at sælge digitalt, lyder det fra Susanne Brøndumbo. Fusions Facebook-profil er blevet mere aktiv under corona. I skrivende stund har butikken godt 5600 følgere, og det giver muligheder for at nå endnu mere ud til kunder i hele landet.

Den alternative arbejdsform og de digitale redskaber til at sælge tøj betyder, at Fusions kunder måske snart kan gå på nettet og købe tøj uden at komme ned i butikken.

- Vi er tættere på at lave en webshop, end vi har været. Det er et fint alternativ til at have fysiske kunder, som vi rigtig gerne vil fortsætte med at have, siger Susanne Brøndumbo og peger på Instagram som et andet socialt medie, hun og Louise vil have øget fokus på fremover.

Den øgede opmærksomhed på de sociale medier har gjort, at Susanne Brøndumbo har haft mere travlt end normalt, fordi kunder skriver tidligt om morgenen og sent om aftenen for at høre, om de for eksempel har tøjet i den størrelse, som kunden bruger.

- Vi har brugt meget tid på det, men det er det værd, når det giver pote, siger hun.

Onlinesalget er klaret forholdsvist enkelt med at købe et lille stativ, der holder telefonen, og så et lys, så følgerne bedst muligt kan se, hvad de bliver præsenteret for. Onlinesalget har vist, at butikken stadig findes, selvom kunderne var forment adgang. Selvom det naturligvis er glædeligt, at der igen må komme nogen i butikken, har epidemien ikke kun være skidt for butikken.

- Det er positivt, at alt det dårlige også givet noget godt, fordi vi er blevet mere digitale, siger Susanne Brøndumbo.