Burgere og strandstemning på Haveje

Den nye strandcafé Haveje er åbnet ved Vallensbæk Strand. På sigt er det tanken, at Haveje skal være samlingssted for hele familien. Men det må vente lidt - i første omgang startes der ud med take-away.

Chefen for det hele hedder Jakob Friis, og han fortæller glad om udbuddet, der blandt andet består af gedigne burgere, sandwich, økologisk is, kaffe og andre drikkevarer.

- Vi har knoklet for at blive klar, siger han, mens han serverer en burger for borgmester Henrik Rasmussen (K), der fik lov at være Havejes første kunde.