Budgetforlig: Holder serviceniveau, men skatten stiger

Sydkysten - 15. september 2020 kl. 10:29

Vallensbæk Kommunes budget fastholder serviceniveauet og giver bedre normeringer i daginstitutionerne, forbedringer på ældreområdet samt flere midler til udvikling af bæredygtige løsninger. Budgetforliget er vedtaget i enighed blandt alle tre partier i kommunalbestyrelsen.

Det er lykkedes alle tre partier i Vallensbæks kommunalbestyrelse - Konservative, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti - at blive enige om et budgetforlig for 2021 og de kommende år.

Budgetprocessen har fundet sted i skyggen af udligningsreformen, der fremover medfører en samlet årlig merudgift for Vallensbæk på 29,1 mio. kr., og derfor har en skattestigning ikke kunnet undgås.

På trods af de ekstra påførte udgifter fra Christiansborg er det lykkedes forligsparterne at finde midler til vigtige forbedringer for både børn og ældre samt på klimaområdet.

Socialdemokraterne har arbejdet hårdt for at få fokus på demens:

- Vallensbæk Kommune har allerede gode initiativer og dygtige medarbejdere på demensområdet, men jeg er ovenud tilfreds med, at vi med det nye budget får afsat midler til at blive medlem af demens-alliancen. Dermed får vi glæde af et landsdækkende netværk, der medvirker til at skabe det bedst mulige liv for dem, der rammes af demens og for deres pårørende, siger Socialdemokraternes Søren Wiborg.

Ældreområdet har også stået på dagsordenen for Dansk Folkeparti:

- Med budgettet bliver der afsat penge til arrangementer på ældreområdet, og dermed kan vi gøre en ekstra indsats for de svageste ældre borgere, som blev ramt af corona-nedlukningen. Desuden er jeg glad for, at vi nu får lagt fast ind i budgettet, at der afsættes midler til vedligeholdelse af trækæmpen Lille Tilde, der er gået hen og blevet en vigtig del af Vallensbæks kulturelle identitet, siger Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti.

Borgmester Henrik Rasmussen er især stolt af at kunne gøre noget ekstra på børne- og klimaområdet:

- Vi udvider med en udflytterbørnehave ved Naturlegepladsen. Desuden fortsætter vi med at øge normeringen i dagtilbuddene, og dermed får vi mulighed for at understøtte den tidlige, den forebyggende og den sproglige indsats. Vi har i forvejen stort fokus på den grønne omstilling, og med ekstra midler på budgettet bliver der mulighed for udvikling af endnu flere bæredygtige løsninger, siger borgmesteren.

Skatteprocenten, den såkaldte kommunale udskrivningsprocent, hæves fra 25,1 % til 25,6 % fra næste år. Skattestigningen er en direkte konsekvens af regeringens udligningsreform, fortæller borgmester Henrik Rasmussen - alternativet ville være besparelser, der ville gå ud over serviceniveauet.

-Det er ikke med vores gode vilje, at vi hæver skatten, men regeringen tvinger os til det med den nye udligningsreform, der koster os 29,1 mio. kr. om året, når den er fuldt indfaset i 2025. De ekstra skatteindtægter dækker godt halvdelen af regningen fra Christiansborg, og resten udvikler vi os til, ved at tiltrække flere virksomheder og borgere, siger borgmesteren.

Forligsparterne er enige om, at budgettet er økonomisk ansvarligt og i god overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi.