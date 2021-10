Budget: TV-Ishøj bliver ændret

Borgmesteren bliver interviewet af TV-Ishøj Foto: Søren Schaadt Larsen

Efter kritik og en stor offentlig diskussion, bliver TV-Ishøj nu ændret på Ishøjs 2022-budget, fortæller flere politikere.

Sydkysten - 01. oktober 2021 kl. 15:44 Af Søren Schaadt Larsen

Årets budget i Ishøj byder blandt andet på en omlægning af TV-Ishøj. Det sker efter Ishøjs lokale tv-station, som kommunens kommunikationsafdeling driver, har været under beskydning i gennem nogle måneder.

Kritikere, som Venstres Lennart Hartmann Nielsen og Enhedslistens Ole Wedel-Brandt har kaldt det borgmester-tv, på grund af borgmesterens optræden på kanalen, hvor han egenhændigt har udlagt byrådsdagsordener, mens byrådets øvrige partier blot kunne se til.

- Vi har i Enhedslisten altid været tilhængere af, at TV-Ishøj skal nedlægges. Det er et demokratisk underskud, at man har tv-station, som koster mange penge, og som bliver brugt som borgmesterens talerør, forklarer OIe Wedel-Brandt, som er tilfreds med, at tv-stationen nu bliver omlagt.

Omlægningen betyder, ifølge de kilder, vi har talt med, at tv-stationen bliver slanket, men fortsat kommer til at producere levende billeder.

- Borgmesteren har brugt kanalen rigtigt meget, det har vi aldrig lagt skjul på, at vi ikke mente at det var hensigtsmæssigt. Den del har vi ønsket at få nedlagt. Borgmesteren skal ikke have en kanal til sin rådighed. Den anden side af det, har været de programmer kanalen producerer til borgerne. Den sidste del har vi ikke noget problem med, forklarer Pia Skourup fra Venstre.

- Det skal være en anden form for kommunikation. Det skal ikke være en tv-station, som det kører lige nu. Kommunikationen skal være mere fra Youtube, lyder det fra Sami Deniz fra SF.

Merete Amdisen mener også, at tv-mediet er vigtigt i kommunikationen - og at det skal være mere tydeligt, at det er kommunen, der kommunikerer, hvilket TV-Ishøj også bliver kritiseret for:

- Vi ønsker at bevare muligheden for at kommunikere til borgerne via tv-mediet, men ikke i den, form som er i dag. Vi synes, der skal være mere tydelighed i forhold til, hvem der er afsender, lyder det fra Socialdemokraternes borgmesterkandidat, Merete Amdisen.

Politisk drilleri? Hele virakken kører igen efter DR for nyligt tog sagen op, men allerede i foråret diskuterede byrådet, hvorvidt TV-Ishøj var en god idé. Nu kører diskussionerne igen, og borgmester Ole Bjørstorp mener ikke, at det handler om andet end politiske ambitioner hos hans modstandere:

- Vi er imod den kritik, der er kommet. Det er en valgkampshetz, lyder det fra borgmesteren.

- Det er en del af vores kommunikationsafdeling, det blev godkendt af staten, da vi startede det op i 70erne. Vi har bevaret det, som den eneste kommune. Og der er ikke tale om en selvstændig tv-station, siger han. Dog mener borgmesteren, at det er fornuftigt at se på hele konceptet omkring TV-Ishøj:

- Stationen bliver ikke afskaffet. Det bliver lidt omstruktureret. Vi vil meget gerne gøre det tydeligere, at det er kommunikation, siger borgmesteren. Han fortæller, at TV-Ishøj i sin tid blev startet som et beskæftigelsesprojekt, og at der nu, formentligt bliver mulighed for, at frivillige kan hjælpe med produktion.

Annelise Madsen har valgt at stå udenfor budgettet. En af en række årsager er, at hun ikke vil skære i TV-Ishøj:

- TV-Ishøj er noget af det, der binder os sammen. Tekst er, der mange, der ikke kan læse, men de kan få rigtigt meget info på alle de indslag, der bliver lavet på TV-Ishøj. Et indslag om tandplejen er oppe på 10.000 visninger. Alle småbørn, der skal have deres tænder set efter, de kan se, hvad der skal foregå. Der er mange ting, man skal bruge det til, forklarer Annelise Madsen, som ikke mener, at betegnelsen borgmester-tv er fair:

- Jeg ser det som drillerier mod siddende borgmester, siger hun og understreger, at TV-Ishøj mange andre indslag, som informerer borgerne, og hvor borgmesteren ikke indgår.

Sidste ord ikke sagt endnu Merete Amdisen forklarer, at det kommende byråd kommer til at tage TV-Ishøj op igen - også hvis hun bliver borgmester:

- Vi ønsker at tv fortsat skal være en del af kommunikationsafdelingen, men ikke som en tv-station. Borgmesteren har ikke muligheden for fri tale - ikke hvis det står til mig. Det må bero på en politisk aftale, som vi tager på det kommende byråd. Skal der være politisk taletid, så skal det omfatte alle partier, forklarer hun.

Nogenlunde sådan ønsker Poul Rikardt Jørgensen fra Dansk Folkeparti det også. Men han ønsker også muligheden om kommunalt tv undersøgt nærmere:

- Det handler om, hvorvidt vi kan drive en tv-station i kommunalt regi, og om vi kan have yderligere undersøgt det. Der bliver ikke taget stilling til det i 2022 budget, men der vil ske en reducering, lyder det fra Poul Rikardt Jørgensen fra Dansk Folkeparti.

- Tankerne om at lukke, har været fremme. Nu må vi så indhente særlige oplysninger vedrørende om en kommune kan drive en sådan tv-station. Rent tv-mæssigt som stationen i dag, så vil den stå på budgettet stadigvæk, forklarer han, men peger på at den bliver slanket.

Ankestyrelsen Borgmester Ole Bjørstorp skriver på Facebook torsdag aften, at Ankestyrelsen har bedt om en redegørelse angående TV Ishøj:

- Ankestyrelsen har derfor bedt om en redegørelse for karakteren af TV - Ishøj og hjemmelsgrundlaget for driften af TV - Ishøj. Jeg er meget glad for denne henvendelse og at der nu kan gives en redegørelse for TV - Ishøjs virke, som jeg mener er helt lovlig, skriver han.