Med ?Cirkus ifølge Bubber? har jeg sammen med familien Berdino samlet alt det, jeg synes hører til i en rigtig cirkusforestilling. Alle de artister I vil møde har en drøm og et helt særligt talent, og der ligger timevis af træning bag, siger Bubber.

Bubber er tilbage i Cirkus Arena

Cirkusverdenen er ikke uvant for Bubber. I 1990'erne var han konferencier i Cirkus Arena syv år i træk, og i 2019 er han endelig tilbage - oven i købet med sin helt egen cirkusforestilling.

Bubber fortæller:

- Jeg har tit tænkt tanken, at det kunne være sjovt at lave min egen cirkusforestilling, og nu er drømmen endelig gået i opfyldelse. For mig har cirkus altid været poetisk. Det der fascinerer mig mest ved cirkus, er hele magien omkring det. At cirkusteltet på magisk vis er rejst, når byen vågner, og at teltet er væk igen senere samme aften, når forestillingen er slut. Når cirkus har forladt byen, går der et helt år, før det kommer tilbage, men artisterne og cirkusfolkene rejser videre rundt og laver deres optræden aften efter aften. Med 'Cirkus ifølge Bubber' har jeg sammen med familien Berdino samlet alt det, jeg synes hører til i en rigtig cirkusforestilling. Alle de artister I vil møde har en drøm og et helt særligt talent, og der ligger timevis af træning bag.

Samler familien

Årets forestilling er blevet godt modtaget af publikum og anmeldere, og Cirkus Arena glæder sig over alle de stjerner, som er drysset ned over forestillingen, der har meldt udsolgt i flere byer.

Mange af de børn der oplevede Bubber i 90'erne har selv stiftet familie, og nu er muligheden for at give cirkusmagien videre til deres egne børn endelig kommet. Bubber er som en del af cirkusfamilien. For 20 år siden tilbragte han og familien Berdino syv somre sammen på turné, så at Bubber nu er tilbage giver en følelse af, at hele familien er samlet igen.

Cirkusdirektør Benny Berdino udtaler:

- Vi er meget glade for de flotte tilkendegivelser, vi har fået for årets forestilling. Jeg er utrolig glad for at have Bubber med på holdet igen, og for de mange talentfulde artister, vi har samlet. De gør det alle sammen helt fantastisk. Det er fantastisk at opleve, når både børn, voksne og ældre, samles om vores forestilling og får en fælles oplevelse, som de kan tale sammen om længe efter.

Bubbers favoritter

Årets forestilling er fyldt med muskel- og hestekræfter. Med Bubbers fortælling i spidsen møder publikum bl.a. de stærkeste håndstandsartister, som viser deres utrolige kræfter, når de balancerer i luften. Bubber får også besøg af Cirkusprinsessen og hendes smukke brune araberhingste, samt de frygtløse motorcykelkører fra Diorios, som i 2019 er tilbage i manegen.