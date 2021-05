2020 har været et godt år for Super-Brugsen i Havdrup, som derfor har besluttet at donere 100.000 kroner til den lokale idrætsforening, som så mange andre foreninger i Danmark, har haft det svært under corona. Privatfoto. Foto: //TT-Film

Brugsforening støtter idrætsforening med 100.000 kroner

Sydkysten - 06. maj 2021 kl. 09:58 Kontakt redaktionen

SuperBrugsen Havdrup giver stor pengegave til Havdrup Gymnastik og Idrætsforening, som skal bruges til arbejdet med børn og unge.

2020 blev på rigtig mange måder et skidt år for mange forretninger, virksomheder og foreninger. I Havdrup har Havdrup Gymnastik og Idrætsforening (HGI) ikke kunnet benytte træningsfaciliteterne, da coronasituationen har nødvendiggjort, at aktiviteten har måttet holdes på et minimum.

En meget stor del af Havdrups børn og unge har normalt stor glæde af, at frivillige trænere, ledere og organisatorer står for forskellige idrætsgrene og aktiviteter. Det har været lukket næsten helt ned siden den 11. marts 2020.

- Det har alt i alt være hårde tider for foreningslivet i Havdrup og i resten af landet. 2020 blev derimod et godt år for Havdrup Brugsforening, når Havdrups borgere ikke har haft mulighed for at rejse, gå på restaurant eller holde private fester, har de i meget høj grad lagt deres indkøb i SuperBrugsen Havdrup, hvilket har kunnet ses på omsætning og overskud, forklarer Tonny Lauridsen, som er formand for SuperBrugsen i Havdrup.

Formanden fortæller, at bestyrelsen i Havdrup Brugsforening er bekymrede for, om det er muligt at retablere det gode arbejde, der laves for børn og unge i HGI. Bestyrelsen har derfor besluttet at donere kr. 100.000 kroner til Havdrup Gymnastik og Idrætsforenings arbejde med børn og unge, det skal ses som en påskønnelse af det store arbejde foreningen påtager sig, og fordi Havdrup Brugsforening har en opgave i at give tilbage til lokalsamfundet, når det er muligt for foreningen.

- Vi ved, at HGI vil benytte pengene klogt, så børne- og ungdomsarbejdet igen, når situationen tillader det, kan tiltrække mange her fra Havdrup, siger Tonny Lauridsen.