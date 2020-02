Brøndby fik under kampen gang i blokeringerne mod Køge. PR-foto: Vislerphoto Foto: Frank Visler

Brøndby-kvinder klar til Final-4

Sydkysten - 20. februar 2020 kl. 11:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby Volleyball Klubs Volleyliga-kvinder er efter en 3-0 sejr over Team Køge klar til årets slutspil med et fint udgangspunkt. Sejren var samtidig en fin generalprøve, som gav selvtillid inden næste weekends Final-4 i landspokalturneringen. Og dette var måske det vigtigste, da kampens resultat ikke havde indflydelse på placeringen i grundspillet, hvor Brøndby allerede inden sidste runde havde sikret sig 2. pladsen.

Brøndby var bevidste om, at kampen var den sidste mulighed for at få afprøvet nogle ting, efter de seneste ændringer i spillertruppen. Det var således et yderst motiveret hold der gik på banen, og især var Jaime Kosiorek godt spillende ved nettet. Hun vandt således fem ud af seks angreb i første sæt, og det lykkedes således kun Team Køge at score et enkelt point i hver rotation, mens Brøndby scorede noget mere flittigt og bragte sig i front med 13-5 - en føring, der holdt sig stabil frem til sættets afslutning ved 25-16.

Team Køge kom noget bedre fra start i andet sæt og lagde sig i front frem til 8-6, hvor Julie de Blanck, som efterfølgende modtog gave fra Grey Matter som bedste spiller, lagde ud med to serveesser samt endnu en godt presset serv frem til Brøndbyføring på 9-8. Team Køge fightede sig med fantastisk forsvarsspil atter foran, men kun for en kort bemærkning, indtil Sofia Bisgaard med en effektiv serv pressede Team Køge fuldstændigt i bund og med en stime indeholdende to esser stod for serven fra 10-11 til 16-11. En føring som blev udbygget yderligere frem til stillingen 25-18.

Team Køge kæmpede ufortrødent videre og deres flotte forsvarsspil gjorde det svært for Brøndby at lave point, og da der samtidig blev lavet flere fejl i angrebet, kom Team Køge i front med 10-3.

Hæver Tajma Muharemovic fik nu sat gang i Jaime Kosiorek og Mette Breuning og med solidt forsvarsspil af Alina Sode og libero Laura Kjelstrup, begyndte Brøndby at gnave af Team Køges forspring. Duellerne bølgede frem og tilbage over nettet. Holdene skiftedes til at tage føring, og der blev kæmpet indædt for at få overtaget. Brøndby fik matchbold ved 24-23, men Team Køge overlevede, og der måtte yderligere to dueller til inden Brøndby kunne trække sig sejrende ud med 26-24.

Kampen var debut for en ny assisterende coach på bænken. Efter at Martin Henningsen, som følge af udstationering i udlandet måtte forlade holdet, har Brøndby været på udkig efter en kvalificeret erstatning - og det er lykkedes til fulde. Den dygtige australske coach Lauren Søderberg, som er dansk gift med den tidligere beachvolley landsholdsspiller Bo Søderberg, er efter at have været bosat i Australien, nu rejst til Danmark, og det er med stor glæde, at man i Brøndby er lykkedes med, at få en aftale i hus med den dygtige coach, som har erfaring fra både volleyball og beachvolleyball. Lauren har således været olympisk coach for det australske beach-landshold og har en kåring som "International coach of the year" på sit CV. Kampen mod Team Køge var det første tegn på et godt samarbejde mellem Lauren Søderberg og Jens Bang. Et samarbejde der gerne skulle bære frugt, når Brøndby allerede på fredag kl. 15.00 skal spille semifinale i landspokalen. Her møder de Holte IF i en kamp, der sammen med alle de øvrige Final-4 kampe for både damer og herrer streames på volleyball kanalen www.volleytv.dk.