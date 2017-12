Brøndby fortsat ubesejret

Kampen var sidste kamp i Volleyligaen inden julepausen, og Brøndby kan glæde sig over at kunne starte det nye år som ubesejrede, mens Holte på andenpladsen har tabt to kampe.

Tirsdag skal holdet til Sverige og spille en kamp i Øresundsligaen mod de svenske mestre fra Engelholm. Fredag spiller Brøndby semifinale mod Elite Volley Aarhus, og lørdag kl. 13.30 spiller vinderen af dette opgør finale mod vinderen af semifinalen mellem Holte IF og Amager VK. Alle kampe, som også omfatter herrernes semifinaler og finale, foregår i Frederiksberghallen og afsluttes med en stort Volleygallafest, hvor årets bedste danske spiller kåres. Her kan Brøndby glæde sig over at have både Eva Bang og Trine Kjelstrup blandt de fire nominerede.