Brøndby får ny kommunaldirektør

Kommunalbestyrelsen i Brøndby besluttede på deres møde onsdag den 18. april, at Peter Kjærsgaard Pedersen fra den 1. juni skal stå i spidsen for Brøndby Kommune og de 3.500 ansatte. Det oplyser Brøndby Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig selvfølgelig meget til at møde alle medarbejdere i Brøndby Kommune og til at skabe resultater i fællesskab med organisationen. Jeg synes, Brøndby er en kommune med spændende udviklingsmuligheder, som jeg ser store perspektiver for. Ledelsesmæssigt er jeg optaget af at finde løsninger, som både giver politisk værdi og kan omsættes i dagligdagen. Derudover er jeg optaget af, hvordan man styrker borgerinddragelsen og hvordan man skaber en kommunal organisation, som er god til at arbejde på tværs, lyder det fra Peter Kjærsgaard Pedersen i kommunens pressemeddelelse.