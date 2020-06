Bussen mellem Ishøj og DTU kommer til at køre på brint. Arkivfoto

Brintbusser skal køre fra Ishøj Station

Sydkysten - 14. juni 2020

Passagerer på strækningen DTU i Lyngby til Ishøj Station ad Ring 3, hvor den kommende Hovedstadens Letbane vil køre, bliver de første, der får glæde af nye brintbusser. Busserne på de to regionale buslinjer 300S og 30E, bliver en del af et forsøg, hvor brint skal afløse diesel.

Region Hovedstaden har takket ja til et tilbud fra operatøren Nobina Danmark A/S, der har tilbudt at gennemføre et forsøg med grønne brintbusser for en krone. Forsøget skal bidrage til regionens målsætning om at udfase dieselbusser og opnå grønnere busdrift.

Brintbusser har ingen lokal udledning af CO2 eller luftforurening, og busserne har længere rækkevidde end de elbusser, som man i dag kan se på gaden i for eksempel København og Roskilde. Men teknologien er relativt uprøvet, og derfor er et forsøg oplagt for at se, om teknologien er en mulighed for regionens buslinjer, der kører længere distancer end de kommunale busser.

For at få et bedre beslutningsgrundlag valgte Region Hovedstaden i maj 2019 at sende et brintbusforsøg i udbud, og har nu fået et overraskende tilbud fra operatør af kollektiv trafik, Nobina Danmark A/S. Virksomheden vil gerne udføre forsøget for bare én krone.

Sparer 7,3 mio. kr.

I Budgetaftalen for 2019 havde regionsrådet afsat 7,3 mio. kr. til gennemførsel af projektet med brintbus på regionens buslinjer.

- Det er et fantastisk tilbud, og en win-win for alle parter. Vi har som region sat os for at overdrage et renere og grønnere samfund til den næste generation. Her er så en operatør, der har grebet opgaven an på en anderledes og utraditionel måde, og det kan vi kun bakke op om som innovativ hovedstadsregion. Regionens bus- og toglinjer skal være grønne og klimavenlige og her er brint en oplagt del af løsningen, siger formand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF).

Som forklaring på det lave tilbud har operatøren givet udtryk for, at det er en strategisk satsning for at komme på forkant og få erfaringer med en uprøvet teknologi.

Diselbusser udfases før 2030

Forsøget skal bidrage til regionens målsætning om at udfase dieselbusser inden 2030, og erstatte dem med mere miljø- og støjvenlige alternativer som for eksempel brint- eller elbusser.

Målsætningen om at udfase dieselbusser indgår som en del af regionens verdensmålsstrategi og den regionale udviklingsstrategi 2020-2023, herunder regionens trafik- og mobilitetsplan for en mere bæredygtig region.

Forsøget forventes at starte i december 2021 og løbe i to år.