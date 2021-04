En valgbus skal gøre det nemmere at stemme til kommunalvalget før selve valgdagen. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bred opbakning til valgbus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bred opbakning til valgbus

Sydkysten - 27. april 2021 kl. 11:44 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: Det var et enigt byråd, der mandag aften besluttede, at der skal arbejdes videre med forslaget om, at der en måned før valget skal køre en valgbus rundt i kommunen, der skal gøre det nemmere for borgerne at brevstemme og samtidig gøre reklame for valget.

Forslaget, der var stillet af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative, blev beskrevet i DAGBLADET i onsdags.

Forslaget lød blandt andet på, at bussen blandt andet skal køre ud til de ældre på plejecentre, studerende på Greve Gymnasium og borgere i kommunens landsbyer og yderområder.

Derudover er det partiernes idé, at bussen skal være med til at højne stemmeprocenten i de områder af kommunen, hvor den traditionelt halter lidt bagefter, lød det i artiklen fra socialdemokratiets Bjarke Abel.

Det var de samme pointer, han fremlagde på byrådsmødet, og her udtrykte Mehmet Dogru (EL) sin opbakning.

- Det er svært at være imod et forslag, som gør, at alle får bedre mulighed for at deltage i den demokratiske fest, sagde han.

Også hos Venstre var der opbakning til forslaget, men Marc Genning gjorde det allerede på byrådsmødet klart, at der er behov for at få styr på detaljerne, inden det kan realiseres.

- Det er et fint forslag, og vi vil gerne være med til, at det bliver nemmere at afgive sin stemme, og derfor vil vi gerne sende forslaget til behandling i økonomiudvalget, sagde han.

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi er 100 procent afvisende overfor, at bussen skal turnere rundt i tætbebyggede områder som Gersagerparken og Askerød, for vi mener ikke, at nogle borgere skal have bedre mulighed for at stemme end andre, sagde Marc Genning.

- I landsbyerne, hvor der kan være langt til et valgsted, giver det god mening.

Den udlægning bakkede både Dansk Folkeparti og løsgængeren Rigge Nørmark op om.

- Vi vil gerne behandle forslaget, men der kommer allerede folk rundt på plejecentrene og sørger for, at beboerne kan brevstemme, og så har vi tidligere i år besluttet, at der skal være bedre muligheder for at brevstemme, sagde Liselott Blixt (DF).

Jari Due Jessen mente, at diskussionen i alt for høj grad kom til at handle om, hvorvidt det skulle være nemt at stemme eller ej.

- Jeg synes, at en bus vil være et kæmpe signal at sende. Det handler ikke om, at den enten kører i landsbyerne eller i Askerød, det handler om at sætte fokus på lokaldemokratiet og skabe en god stemning omkring valget, så flest muligt deltager, sagde han.

Forslaget skal nu behandles i økonomiudvalget, hvor partierne skal forsøge at blive enige om detaljerne.