Boligforeningerne i Gersagerparken stiller gerne lokaler til rådighed, men den endelige placering skal findes i et samarbejde mellem Greve Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi.Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Bred enighed om nyt nærpoliti: Hundige er et oplagt område Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bred enighed om nyt nærpoliti: Hundige er et oplagt område

Sydkysten - 17. december 2020 kl. 18:45 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Alle er glade. Så kort kan det siges, når partierne i byrådet sætter ord på, at der med det nye politiforlig er udsigt til, at der igen kommer til at være en nærpolitistation i Greve Kommune.

I gårsdagens Dagblad sagde borgmester Pernille Beckmann (V).

- Man kan næsten ikke få en bedre julegave.

Men det er ikke kun i borgmesterpartiet, at glæden er stor. Det er den også hos de Konservative.

- Det har været et stort ønske, siden nærpolitiet blev lukket i Karlslunde for flere år siden, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Hun er især glad for udsigten til, at faste betjente kommer til at have tilknytning til Greve Kommune.

- Det giver et sted, hvor borgerne kan henvende sig, hvis de føler sig utrygge, og på længere sigt vil det være gavnligt for det forebyggende arbejde, fordi betjentene får et bedre kendskab til området og borgerne, siger hun.

Gerne i Hundige Den endelige placering af stationen er endnu ikke på plads, og det skal drøftes mellem Midt- og Vestsjællands Politi og Greve Kommune i det kommende år. Som man også kunne læse i går, så ser Venstre gerne, at den kommer til at lægge i Hundige området, og det bakker Brigitte Klintskov Jerkel op om.

Det samme gør Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokratiet.

- Vi skal selvfølgelig lytte til Midt- og Vestsjællands Politi, men det er klart, at det er i Hundige-området, at der bor flest mennesker, og det er også her, vi har de største udfordringer med hensyn til kriminalitet, siger Liselott Blixt (DF).

- Uanset placeringen så håber jeg, at det vil betyde, at politiet bliver mere synligt i hele kommunen fremadrettet.

Socialdemokratiets spidskandidat John T. Olsen glæder sig også over nærpolitistationen. Han er, udover at være byrådspolitiker, også inspektør i Gersagerparken i Hundige. Han fortæller, at han sammen med de to formænd for bestyrelserne i området, har rette henvendelse til justitsministeriet og foreslået, at stationen kan få adresse i Gersagerparken. Her vil de gladeligt stille et lokale til rådighed for politiet uden at opkræve husleje, hvis det er en mulighed.

- Vi har et lokale til rådighed, og det kan give mening, fordi det ligger tæt på stationen, tæt på centeret, og der er gode tilkørsler til og fra området, siger han.

Rigge Nørmark (LA) kan ikke få armene ned efter nyheden.

- Nu kender jeg ikke hele aftaleteksten, men jeg er glad for, at der kommer en lokalstation, siger hun.

- Jeg er selv opvokset i en provinsby, hvor vi havde vores eget politi, som kendte området og som vi selv kendte.

Hun er enig i, at Hundige eller en placering nord for Greve Centervej giver bedst mening, men er lidt mere loren omkring Gersagerparken.

- Det vil være ærgerligt, hvis stationen gemmes væk inde i et boligområde. Jeg ser hellere, at det får en mere synlig placering, siger hun og peger på, at det nye området omkring Hundige Station, som er under udvikling, kan være en mulighed.

Enhedslisten er eneste parti, som ikke giver et bud på placeringen på nuværende tidspunkt.

- Jeg vil vente med at komme med et bud, til jeg har hørt politiets indspark. De ved bedre, hvor stationen vil gøre mest gavn, siger Mehmet Dogru, der ligesom de øvrige partier også glæder sig over nyheden.

- Jeg håber, at det i fremtiden betyder, at vi kan få flere dialoger med politiet omkring de udfordringer og problemer, de møder, og hvordan vi som kommune kan være med til at hjælpe dem med vores egne tiltag, siger han.