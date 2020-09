16 ud af 19 byrådsmedlemmer i Solrød står bag budgetaftalen for 2021. På billedet er det på den forreste række fra venstre: Lene Stevnhoved (V), borgmester Niels Hörup (V) og Henning Christiansen fra HavdrupListen. Bagest fra venstre er det Jonas Ring Madsen (S), Hans Odder (K) og Henrik T. Larsen (SF). Udenfor aftalen står Emil Blücher fra liberal Alliance, Bo Nygaard Larsen (De Radikale) og Brian Mørch (Dansk Folkeparti).

Bred budgetaftale indgået i Solrød

Sydkysten - 21. september 2020 kl. 11:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre indgik søndag aftale om Solrød kommunes budget 2021-2024. De har til sammen de 16 ud af 19 pladser i byrådet. Kun Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti står uden for.

Budgetforliget byder på en lille skattestigning på 0,11 procent-point, som skal finansiere merudgifterne til udligningsreformen, mens grundskylden er uændret. Der er fortsat ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Budgetaftalen sikrer samtidig Solrød Kommunes vækst og udvikling samtidig med, at det nuværende serviceniveau kan fortsætte og også kan rumme stigende udgifter til bl.a. flere ledige, sikre hjælp til en stigende gruppe af sårbare børn samt rumme udgifter forbundet med, at befolkningen i Solrød Kommune bliver ældre. Samtidig indeholder budgetaftalen også en udbygning af Plejecenter Christians Have.

Når man ser på anlægsbudgettet, så har aftaleparterne rykket nogle af opgaverne frem.

Strandens Hus:

Det er afsat 2 millioner i 2021 og 12,2 i 2022 til etableringen af Strandens hus. Der ligger dog en klage, som man endnu afventer en afgørelse på. »Når klagen er afgjort, vil aftaleparterne se på behovet for fremrykning af midler fra 2022 til 2021«.

Solrød Idrætscenter:

Der er afsat 27 millioner til udbygning af idrætsfaciliteterne i idrætscentret - 4,1 mio i 2021 og 22,9 i 2022. »Det fremgår af budgetaftalen fra 2019, at byggeriet først igangsættes, når der er indgået salgsaftale på udstykning af Cordoza-grunden, hvilket fortsat er gældende. Byggeriet igangsættes når salgsproveneuet er disponibelt«.

Kunstgræsbane i Havdrup:

Aftaleparterne ønsker at fremrykke kunstgræsbanen i Havdrup, så de i budgetforslaget 8,6 mio til etablering i 2022 fremrykkes til 2021. Havdrup Fodboldklub skal selv bidrage med 500.000 kroner.

Foreningernes hus i Havdrup:

Et foreningernes Hus i Havdrup har været et ønske i Fakta-bygningerne. De er dog udlejet frem til 2024. Til gengæld bliver der afsat 650.000 kroner til en elevator op til Pepes Bar på første sal i Havdruphallen.

Udskiftning af skraldespande:

Som en naturlig forlængelse af affaldssortering i de private husstande, skal der nu også affaldssorteres i Solrød, Jersie og Havdrup centrene. Det bliver fremrykket, så det sker over de næste to år med 0,5 mio i 2021 og 1,5 mio i 2022.

Fokusområder

Så er der også lagt op til særlige politiske fokusområder i 2021, hvor overgangen til børnehave har været meget diskuteret.

Der bliver udarbejdet en analyse af konsekvenserne ved at ændre overgangen til børnehave fra i dag 2 år og ti måneder til i stedet tre år. Der skal videre udarbejdes en analyse af konsekvenserne ved 2 ugers sommerferielukning. På baggrund af analysen er det aftaleparternes intention at gennemføre ændringen af overgangen til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år i løbet af 2022 og 2023.

Boligudbygning:

Det skal undersøges, hvor i kommunen der kan boligudbygges, og hvad det i givet fald vil betyde for behovet for institutioner, skoler og plejecenter. »Aftaleparterne er enige om, at i takt med antallet af boliger øges i Solrød kommune, er aftaleparterne positive overfor at fastholde balancen mellem ejer- og lejeboliger på 80/20, herunder almene boliger«.

Længere badebro:

Det bliver undersøgt om muligheden for en handicapvenlig tilgængelighed til stranden i forbindelse med etableringen af Strandens Hus - herunder muligheden for forlængelse af badebroen ved Østre Strandvej.

Flere plejeboliger:

Der bliver flere og flere plejehjems-krævende. i 2025 vil der være behov for 40 boliger mere, 75 i 2030 og hele 105 i 2040. Der lægges op til en udvidelse med 90 plejeboliger. De første 45 boliger skal etableres inden for de næste fem år.

Borgernes Hus

Aftaleparterne ønsker at fortsætte undersøgelserne omkring Borgernes Hus med henblik på et beslutningsgrundlag i byrådet i 2022. »Borgernes Hus skal i samspil med Solrød Bibliotek og Kulturhus skabe en mangfoldighed af nye aktivitetsmuligheder, øge bymidtens synlighed og bidrage til, at handels-, by- og kulturliv understøtter hinanden. Borgernes Hus skal skabe nye og attraktive rammer for foreningerne og det frivillige arbejde. Det slås samtidigt fast, at et Borgernes hus ikke må påvirke kommunens serviceniveau.