Brandsikkerheden i Amalieparken bliver undersøgt til bunds

Vallensbæk: Rambøll skal undersøge brandsikkerheden i Amalieparken. Det sker efter en beboer har klaget over, at etageadskillelsen mellem etagerne i den såkaldte installationsskakt ikke er udført efter brandreglementet. Klagen går på, at det eneste, der adskiller etagerne i installationsskaktene er en spånplade, og at det dermed udgør en brandfare mellem lejlighederne. Installationsskakten, er, som navnet antyder, en skakt, der går ned gennem hele bygningen, hvor vand, el og andre installationer kan føres igennem. Og den kan, ifølge klagen, komme til at fungere som en skorsten, hvor en brand og røg hurtigt vil kunne brede sig til de øvrige lejemål.