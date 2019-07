Brandfolk rykkede ud til røg fra olie

Det var røg fra olien i en kompressor, der tirsdag eftermiddag fik Østsjællands Beredskab til at rykke ud til et værksted på Søhøj i Karlslunde. Ifølge indsatslederen havde folkene på stedet dog allerede fået standset ulykken ved at slukke for strømmen. Derfor kunne brandfolkene nøjes med at bruge et termisk kamera for at sikre sig, at der ikke længere var fare på færde.